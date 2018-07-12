Mü'min mü'minle huzura kavuşur

Cenab-ı Hak, Kur’an'ın da mü'minlerin kardeşliği hususunda buyuruyor ki: “Ancak ve ancak mü'minler kardeştirler; öyle ise dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah'tan sakının ki size acısın.” (Hucurat, 10).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz susuz kimsenin kalbinin soğuk suyla rahata ermesi gibi, mü'min de mü'min ile rahata erer.” (en-Nevadiru li’r-Ravendi, 8).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Mü'minler kardeştir. Kanları aynıdır. Başkaları karşısında tek yumrukturlar. En küçükleri bile birilerine eman verebilme hakkına sahiptir.” (Emali el-Mufid, 187/13; ayrıca bak. el-İslam, 1869. Bölüm; el-İman, 290. Bölüm).

İmam Ali Efendimizin (a.s.) bu husustaki sözlerinden bazıları şöyledir:

“Nice kardeşlerin vardır ki annen doğurmamıştır.” (Gurer’ul-Hikem, 5351).

“Her şey bir şeyle huzur bulur. Mü'min de mü'min kardeşiyle huzura kavuşur. Kuş türdeşiyle huzura eriştiği gibi, mü'min de mü'min kardeşiyle huzura erişir.” (el-Bihar, 74/234/30).

“Ey Kumeyl! Mü'minler kardeştir. Kardeşe kardeşten daha üstün bir şey yoktur.” (el-Bihar, 77/269/1).

İmam Bâkır (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Mü'min mü'minin anne ve babadan olma (öz) kardeşidir.” (el-Kafi, 2/166/2 ve 7).

Aynı hususta İmam Saâık'ın (a.s) sözleri ise şöyledir:

“Şüphesiz mü'minler kardeştir. Bir anne ve babanın evlatlarıdır. Eğer birinin bir damarı oynarsa (ve rahatsız olursa) diğerleri onun için gece uyumaz, sabahlarlar.” (el-Kafi, 2/165/1).

“Mü'min mü'minin kardeşi, gözü, kılavuzudur. Ona hıyanet etmez, zulmetmez, dolandırmaz, söz verip de sözünden caymaz.” (a.g e., 3/166).

“Mü'min, mü'minin kardeşidir. Bir tek beden gibidirler. Bir organı acırsa diğer organları da bundan acı duyar. Ruhları da bir tek ruhtandır.” (a.g.e., 2/166/4).

İmam Askeri (a.s.) Kum ve Abeh halkına yazdığı mektupta şöyle buyurmuştur: “Mü'min, mü'minin anne ve babadan olma (öz) kardeşidir.” (el-Menakıb-i İbn-i Şehraşub, 4/425). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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