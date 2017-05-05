Mü’min şerre vesile olmaz

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Dünya ve ahiret yiyeceklerinin en üstünü ettir; dünya ve ahiret içeceklerinin en üstünü sudur; ben de Âdem evlatlarının en üstüyüm ama iftihar etmiyorum.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Dünya ve ahiret ehlinin en üstün yiyeceği ettir; daha sonra pirinçtir.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Nar yiyin çünkü mideye giren her nar tanesi kalbi nurlandırır (kanı tasfiye eder) ve şeytanı kırk gün uzaklaştırır (başka bir nüshaya göre lâl eder).”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Zeytinyağı yiyin; zira zeytinyağı aklı açar, balgamı giderir, sinir sistemini güçlendirir, bitkinliği yok eder, ahlakı güzelleştirir, ruhu rahatlatır ve gam ve kederi giderir.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Üzümü tane tane yiyin; çünkü böyle yemek daha leziz ve daha hoş olur.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Eğer bir şeyde şifa olursa, o şifa hacamat yapanın neşterinde veya bal şerbetindedir.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ümmetimin en üstün ameli, Allah tarafından olan kurtuluşu beklemektir.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Sizin için, (hediye olarak) bal şerbeti getiren kimsenin hediyesini geri çevirmeyin.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Yemek yaptığınızda kabağını çok edin; çünkü kabak hüzünlü kalbi mesrur (başka bir nüshaya göre güçlendirir) eder.”

İmam Rıza (a.s), Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kabak yiyin çünkü kabak beynin gücünü çoğaltır.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Allah katında, çok yemekten daha nefret edilecek bir şey yoktur.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ya Ali! Mü’minin Allah katındaki kerametinden (değerinden) biri şudur ki; şer çıkarmak için ona bir fırsat tanımamıştır; şer çıkarmaya karar aldığında onun canını alır.”

İmam Rıza (a.s), atası Ca’fer b. Muhammed (a.s)'ın da şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Şerden kaçının; zira şerden kaçınmak ömrü uzatır.”

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