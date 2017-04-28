‘Müslüman’ı aldatan bizden değildir’

Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle aktarıyor:

İmam Rıza (a.s.), Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “İlim hazinedir, anahtarları ise soru sormaktır. Öyleyse -Allah size merhamet etsin- soru sorun. Çünkü bu işte dört kimse mükâfatlandır: Soru soran, öğrenen, dinleyen ve cevap veren.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Allah Azze ve Celle, evine izinsiz olarak giren yabancı kimseye karşı savaşmayan kimseyi sevmez.”

Aynı senetle Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ümmetim birbirlerini sevdikleri, birbirlerine hediye gönderdikleri, emaneti sahibine verdikleri, haramdan kaçındıkları, misafiri ağırladıkları, namaz kıldıkları ve zekât verdikleri sürece hayır üzeredirler; bunu yapmadıkları takdirde kıtlık ve bilenmiş bıçağa (veya kuraklık ve geçim zorluğuna) duçar olurlar.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Müslüman'ı aldatan veya ona zarar veren veyahut ona hile yapan kimse bizden değildir.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Allah Tebarek ve Teala, Ademoğlunu muhatap kılıp şöyle buyurmuştur: Ey Âdemoğlu! Halkın günahı seni kendi günahından gafil etmesin; halkın sana verdiği nimetler (bağış), Allah'ın sana bağışladığı nimetleri unutturmasın; kendine ümit ettiğin halde halkı Allah'ın rahmetinden ümitsiz etme.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Ölümümden sonra ümmetim için üç şeyden korkuyorum: Mârifetten (hidayet olduktan) sonra sapıklıktan, fitnelerin saptırmasından, karın ve fercin (tenasül organının) şehvetinden.”

Aynı senetle Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Çocuğunuza Muhammed ismini taktığınızda ona ikram edin, toplantılarda ona yer açın ve ona yüzünüzü ekşitmeyin.”

Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Herhangi bir grubun danışma meclisinde Ahmed ve Muhammed (veya Hamid ve Mahmud) isminde kimseler olup da onları danışmaya katarlarsa (onların da görüşlerini alırlarsa), o istişare onlar için hayırlı netice verir.”

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