‘Müslüman’ı aldatan bizden değildir’

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Hz. Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “(Muamelede) aldanan; ne övülen, ne de mükâfat olan biridir.”

Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Sabahları aç karnına hurma yiyiniz. Çünkü o, karındaki kurtları öldürür.”

Kitabın yazarı diyor ki: “Peygamber Efendimiz Berni hurmasının dışındaki hurmaları kastediyor. Çünkü bu hurma çeşidi aç karnına yendiğinde felce yol açar.”

Resûlullah’ın (s.a.a), Ali (a.s)'a şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ya Ali, eğer sen olmasaydın Benden sonraki mü’minler tanınmazdı.” (Yani kimlerin gerçekten mü’min olduğu belli olmazdı).

Hz. Ali (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:

Resûlullah (s.a.a) buyurdu ki: “Ey Ali, Allah-u Teâlâ sana üç şey vermiştir ki, senden önce hiç kimseye vermemiştir.”

Ben, “Annem babam Sana feda olsun bana verilen o üç şey nedir?” dedim.

Allah Resulü (s.a.a) buyurdular ki: “Benim gibi bir kayınbaba, Fâtıma gibi bir hanım, Hasan ve Hüseyin gibi de çocuklar sana verilmiştir.”

Hüseyin b. Ahmed b. İdris, Uyun'da adı geçen fertler vasıtasıyla Hasan b. Cehim'den şöyle dediğini naklediyor:

İmam Rıza (a.s)'a dedim ki: “Canım sana feda olsun, Allah'a tevekkül etmenin sınırı nedir?”

Buyurdu ki: “Sınırı şudur ki: Allah ile olup hiç kimseden korkmayasın.”

“Tevazunun sınırı nedir?” diye sordum.

“Halkın sana ikramda bulunmasını istediğin gibi, senin de halka ikramda bulunmandır” buyurdu.

“Canım size feda olsun, sizin yanınızda ne kadar değerim olduğunu öğrenebilir miyim?” diye sorduğumda da şöyle buyurdular: “Senin yanında ne kadar değerli olduğuma bak!”

Muhammed b. Macileveyh, İmam Rıza (a.s)'dan ve İmam Rıza (a.s) da dedeleri vasıtasıyla Resûlullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: “Müslüman olan bir kişi hile ve aldatmaca yapmamalıdır. Çünkü ben Cebrail (a.s)'dan şöyle dediğini duydum: Hile ve aldatmaca cehennemdedir.” (Hile ve aldatmacanın sonu cehennemdir).

Daha sonra Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: “Kim bir Müslüman'a hile yapıp aldatır veya ona ihanet ederse bizden değildir. Cebrail Allah-u Teâlâ tarafından bana nazil olarak şöyle dedi: ‘Ey Muhammed! Güzel ahlaklı ol. Çünkü güzel ahlak dünya ve ahiret hayrını insana kazandırır.’ Biliniz ki sizin içerinizde Bana en çok benzeyeniniz, ahlaki açıdan güzel olanınızdır.”

OKAN EGESEL