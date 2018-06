Nefsine karşı galip gel

Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “En üstün cihad insanın hiç kimseye zulmetme amacında olmadan sabahlamasıdır.” (el-Mehasin, 1/456/1053).

İmam Hüseyin (a.s.) buyurdu ki: “Cihad dört çeşittir: İki cihad farz ve bir cihad sadece farz ile ayakta duran sünnet olan cihaddır ve bir cihad da (sadece) sünnet olan cihaddır. İki farz olan cihaddan biri insanın nefsiyle yaptığı cihaddır.” (Tuhef’ul-Ukul, 243).

Nefis ile cihad konusunda Resûlullah (s.a.a.), “Mücahid kimse, Allah için nefsiyle cihad eden kimsedir” buyurdu. (Kenz’ul-Ummal, 11261).

İmam Ali (a.s.), “Nefisle cihad cennetin mehiridir” buyurdu. (Gurer’ul-Hikem, 4755).

Yine İmam Ali (a.s.) buyurdu ki: “Şehvetler karşısında nefsini reddet ve şüpheli durumlarda nefsini Allah’ın kitabı üzere tut.” (a.g.e., 5406).

İmam Kâzım (a.s.) da, “Nefsini isteklerinden alıkoymak için onunla cihad et. Şüphesiz nefsinle cihad etmek de düşmanla cihad etmek gibi sana farzdır” buyurdu. (Tuhef’ul-Ukul, 399).

Büyük cihad konusunda İmam Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Resûlullah (s.a.a.) bir seriyye gönderdi ve dönünce de şöyle buyurdu: 'Küçük cihadı bitiren ve büyük cihadı kalan topluluğa merhaba!' Kendisine, 'Ya Resûlallah! Büyük cihad nedir?' diye sorulunca da, 'Nefisle cihad... En üstün cihad, iki tarafı arasındaki nefsiyle cihad eden kimsenin cihadıdır' buyurdu.” (Mean’il-Ahbar, 160/1).

İmam Bâkır (a.s.) buyurdu ki: “Cihad gibi bir fazilet ve nefsani isteklerle cihad gibi bir cihad yoktur.” (Tuhef’ul-Ukul, 286).

Nefisle cihad metodu hakkında İmam Ali'nin (a.s.) hikmetli sözlerinden bazıları şöyledir:

“Allah’a itaat yolunda düşmanıyla savaşan kimse gibi nefsinle cihad et. Hasmın hasmına galib gelişi gibi nefsine galip gel. Şüphesiz insanların en güçlüsü nefsine karşı güçlü olandır.” (Gurer’ul-Hikem, 4761).

“Sürekli cihad ederek nefislerinize sahib olun.” (a.g.e, 2489).

“Şehvetinle cihad et, gazabına galip gel, kötü adetlerine muhalefet et, nefsini tezkiye et, aklını kemale erdir ve Rabbinin sevabından tam nasiplen.” (Gurer’ul-Hikem, 4760).

“Nefisle savaş ve istekleriyle cihad etmek dereceleri yükseltir ve iyilikleri ikiye katlar.” (a.g.e., 5407).

“Nefsin salahı cihaddadır.” (a.g.e, 4319). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL