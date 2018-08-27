O ağaca tutunan cennetliktir

Resûlullah'ın (s.a.a.) İmam Ali'nin (a.s.) faziletini anlatan sözlerinden bazıları şöyledir:

“Ali Kur’an iledir ve Kur’an da Ali iledir. Havuzda yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.” (Tarih-i Dimeşk, s. 124 Haşiyede yer almıştır).

“Ali hak ve Kur’an iledir, hak ve Kur’an da Ali iledir. Havuzda yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.” (a.g.e., s.125 Haşiyede yer almıştır).

“Bu Ali, Kur’an iledir. Kur’an da Ali iledir. Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar. Bu ikisine bıraktığım şeyleri onlardan sorun.” (a.g.e., 3/125 Haşiyede yer almıştır).

Resûlullah (s.a.a.) Enes’in yanında oturduğu bir zamanda içeriye giren Ali’ye işaret ederek şöyle buyurdu: “Ey Enes! Ben ve bu Allah’ın kulları üzerindeki hüccetiyiz.” (a.g.e., 2/273/793).

“Ben ilim şehriyim Ali ise kapısıdır. İlmi isteyenler kapısından gelmelidir.” (Kenz’ul-Ummal, 32890).

“Ben ilim şehriyim Ali ise kapısıdır. İlim isteyenler kapısından gelmelidir.” (a.g.e., 32979).

“Ali ilmimin dergâhıdır.” (a.g.e., 32911).

“Ben hikmet eviyim, Ali de kapısıdır.” (a.g.e., 32889).

“Ali ilmimin kapısıdır ve Benden sonra gönderildiğim şeyi (risaleti) ümmetime açıklayandır.” (a.g.e., 32981).

“Benden sonra ümmetimin en bilgini Ali b. Ebi Tâlib’dir.” (a.g.e., 32977).

“Ali b. Ebi Tâlib, insanlardan Allah’ı ve insanları en çok tanıyandır ve herkesten çok 'La ilahe illallah' hakikatini sevmekte, ululamaktadır.” (a.g.e., 32980).

“Benden sonra ümmetimin en üstün hakimi ve âlimi Ali’dir.” (Emali es-Saduk, 440/20).

“Ey Ali! Sen ilmimin vârisisin.” (Yenabi’ul-Mevedde, 1/397/17).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben ve Ali bir ağaçtanız. İnsanlar ise değişik ağaçlardan.” (Kenz’ul-Ummal, 32943).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! İnsanlar değişik ağaçlardandır. Oysa sen ve ben bir tek ağaçtanız.” (a.g.e., 32944).

Cabir şöyle diyor:

“Şüphesiz Peygamber (s.a.a.) Arefe’de iken Ali onun tam karşısında duruyordu. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: Ey Ali! Yanıma gel. Beş parmağını beş parmağımın üstüne koy. Ey Ali! Ben ve Sen bir tek ağaçtan yaratıldık. Ben o ağacın kökü, sen gövdesi, Hasan ve Hüseyin ise dallarıdır. Her kim bu dallardan birine tutunursa Allah onu cennete koyar.” (Tarih-i Dimeşk, İmam Ali’nin biyografisi, 1/129/179). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hkmet).

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