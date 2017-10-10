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‘O, Allah'ın kulları üzerindeki hüccetidir’

İmam Bâkır (a.s.) buyurdu ki: “Allah'a yemin ederim ki, Âdem'in ölümünden bu yana dünyamız hiçbir zaman bir İmam’dan yoksun bırakılmamıştır. Bu İmam aracılığıyla insanlar, Allah'a yönelmişlerdir. O, Allah'ın kulları üzerindeki hüccetidir. Yeryüzü, Allah'ın kulları üzerindeki hücceti olan İmam’dan yoksun kalmaz, yoksun kaldığı zaman varlığını sürdüremez”

10 Ekim 2017 Salı 17:11
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‘O, Allah'ın kulları üzerindeki hüccetidir’

Kuleyni, Usul-i Kâfi’de şöyle aktarıyor:

Ebu Basir, İmam Muhammed Bâkır ve İmam Ca’fer Sâdık (aleyhisselâm)’ın birinden şöyle rivayet etmiştir:

“Allah, yeryüzünü hiçbir zaman âlimsiz bırakmaz. Öyle olmazsa hak ile bâtıl birbirinden ayırt edilmez.”

Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm) buyurdu ki: “Allah, yeryüzünü âdil bir İmam’dan yoksun bırakmayacak kadar uludur, yücedir.”

Ebu İshak, Emirü’l-Mü'minin Ali b. Ebu Tâlib (aleyhisselâm)’ın ashabından güvenilir birinden, Emirü’l-Mü'minin'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Allah'ım, sen yeryüzünü Senin adına kullarına kanıtlık işlevini gören hüccetten yoksun bırakmazsın.”

Ebu Hamza, Ebu Ca’fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:

“Allah'a yemin ederim ki, Âdem'in ölümünden bu yana dünyamız hiçbir zaman bir İmam’dan yoksun bırakılmamıştır. Bu imam aracılığıyla insanlar, Allah'a yönelmişlerdir. O, Allah'ın kulları üzerindeki hüccetidir.

Yeryüzü, Allah'ın kulları üzerindeki hücceti olan İmam’dan yoksun kalmaz, yoksun kaldığı zaman varlığını sürdüremez.”

Ebu Ali b. Raşid şöyle rivayet etmiştir:

Ebu'l-Hasan (Ali b. Musa aleyhisselâm) buyurdu ki: “Yeryüzü hüccetsiz olmaz; Allah'a yemin ederim ki, o hüccet benim.”

Ebu Hamza şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’a dedim ki: “Yeryüzü imamsız olur mu?”

Buyurdu ki: “Eğer yeryüzü imamsız kalırsa, batar (düzeni altüst olur).”

Muhammed b. Fudayl, Ebu'l-Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselam)'dan şöyle rivayet etmiştir:

İmam'a dedim ki: “Yeryüzü İmam’sız kalır mı?”

“Hayır” dedi.

Dedim ki: “Biz Ebu Abdullah (Ca’fer Sadık aleyhisselâm)’dan, ‘Yeryüzü İmam’sız kalmaz; ancak Allah'ın yeryüzü ehline veya kullara gazab etmiş olması başka’ şeklinde bir hadis rivayet ediyoruz.”

Buyurdu ki: “Hayır, yeryüzü İmam’sız kalmaz, kalırsa batar.”

Ebu Herase, Ebu Ca’fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:

“Eğer İmam’ın varlığı ortadan kaldırılsa, yeryüzü bir saat geçmez denizin içindekilerini dalgaya tuttuğu gibi üstündekilerini dalga dalga sarsar.”

el-Veşşa şöyle rivayet etmiştir:

Ebu'l-Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)’a sordum: “Yeryüzü imamsız kalır mı?”

“Hayır” dedi.

Dedim ki: “Biz, Allah'ın yeryüzündeki kullarına gazab etmesi halinden başka yeryüzü İmam’sız kalmaz” şeklinde bir hadis rivayet ediyoruz.

Buyurdu ki: “Yeryüzü İmam’sız kalmaz, aksi takdirde batar.” OKAN EGESEL

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