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'O birdir, sayıdaki rakamla değil'

Hz. Ali (a.s.), Allah'ın zatı hakkında buyurdu ki: "Birdir, sayıdaki rakamla değil. Yaratandır, hareket ve çalışıp yorulma mânâsında değil. Alete bağlı olmaksızın duyan, gözlerini açıp kapamadan görendir. Her şeye şahittir, bir şeyle temasta bulunmaksızın. Her şeyden ayrıdır; uzaklık olmaksızın"

23 Ağustos 2018 Perşembe 00:34
'O birdir, sayıdaki rakamla değil'

Hz. Ali Efendimiz, bir hutbesinde, Allah'ın sıfatları ve din önderlerinin nitelikleri hakkında şöyle buyurdu:

"Hamd, yarattıklarını mevcudiyetine, onların yaratılmalarını ezeliyetine, birbirine benzemelerini benzersizliğine delil kılan Allah'a mahsustur. Yapıp işleyenle yapılanın; sınırlayanla sınırlananın, rab ile (terbiye edip yetiştirenle) yetiştirilenin farklılığı yüzünden duyular onu idrak edemez, örtüler O'nu gizleyemez.

Birdir, sayıdaki rakamla değil. Yaratandır, hareket ve çalışıp yorulma manasında değil. Alete bağlı olmaksızın duyan, gözlerini açıp kapamadan görendir. Her şeye şahittir, bir şeyle temasta bulunmaksızın. Her şeyden ayrıdır; uzaklık olmaksızın. Zâhirdir, görülmeksizin. Bâtındır, fakat küçüklük ve zarafetinden değil. O, her şeyden üstünlüğü ile kudretiyle, her şey de O'na boyun eğmekle ve O'na dönmekle ayrıdır.

Kim vasıflandırırsa sınırlar, sınırlayan saymış olur, sayan ise O'nun ezel olduğunu inkâr etmiş olur. 'Nasıl?' diyen O'nu vasıflandırmaya kalkmış; 'nerede?' diyen mekânda sanmıştır. Bilinen yokken bilen, terbiye edilen yokken Rab; gücünü uyguladığı yokken kadir olandır.

Bir doğan doğdu; bir parlayan parladı; bir aşikâr olucu aşikâr oldu bir eğri doğruldu. Allah, bir toplumu başka bir toplumla, bir günü başka bir gün ile değiştirdi. Susuzların, kıtlığa düşenlerin yağmuru beklemesi gibi, bu zamanın geçmesini bekliyorduk.

İmamlar, Allah'ın hükmüyle kullarını yöneten, insanlara önderlik edenlerdir. Cennete ancak onları tanıyan ve onlar tarafından tanınan girebilir. Cehenneme de ancak onları inkâr eden ve onların inkâr ettikleri atılır.

Allah size İslam'ı seçti ve onunla sizi halis kılmak istedi. İslam, bütün yücelikleri toplayan, esenlik bildiren bir addır. Allah İslam yolunu seçti, delillerini açıkladı ve zahiri ilim ve batını hikmet olan (Kur'an'ı) indirdi. Onun yenilikleri yok olmaz, ilginçliklerinin sonu gelmez. Baharın hayır ve bereket yağmurları ve karanlıkların ışığı ondadır. Hayır kapıları sadece onun anahtarıyla açılır ve karanlıklar sadece onun nuruyla aydınlanır. Korusuna girmeyi yasaklamış, yaylasına girmeyi serbest bırakmıştır. Şifa isteyenlerin şifası, kifayet edenlerin kifayeti ondadır." (Nehcü'l-Belağa'dan...)

OKAN EGESEL

Son Güncelleme: 23.08.2018 00:43
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