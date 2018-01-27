O iddiada bulunan dalalettedir

Malik bin Âyân el-Cüheni’den rivayetle;

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam şöyle buyurdu: “Mehdi aleyhisselam’ın bayrağından önce kalkan bütün bayrakların sahibi tağuttur.”

Fuzeyl’den rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Bizim makamımızı -yani imameti- iddia eden kâfirdir.” (Veya) buyurdu ki: “Müşriktir.”

Malik bin Ayân el-Cüheni’den rivayetle;

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam şöyle buyurdu: “Kaim aleyhisselam’ın bayrağından önce kalkan bütün bayrakların sahibi tağuttur.”

Fuzeyl bin Yesâr’dan rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Halkın içinde kendisinden daha üstün biri olduğu halde halkı kendisine davet eden, dalalettedir ve bidat çıkarmıştır. Ve İmam olmadığı halde Allah tarafından İmam olduğunu iddia eden kâfirdir.”

İmamlar, Allah’ın böyle insanların yüzüne bakmayacağını ve İmam olmadığı halde bu makamı iddia edenlerin kâfir olduğunu buyurmalarına rağmen; haklarında nass olmayan ve imamet ehli olmadığı halde imamlık iddia edenlerin hali nasıl olacak? Küfürden, şirkten ve körlükten Allah’a sığınırız. Ama halkın başına gelenler hep pak Ehl-i Beyt’ten çok az rivayet duymalarından kaynaklanmaktadır. Ve Allah Azze ve Celile’den isteğimiz bize olan lutfunu artırması ve bizden ilim ve ihsanını azaltmamasıdır. Bizler -tıpkı Peygamberimizin bize öğrettiği gibi- diyoruz ki: Rabbimiz, ilmimizi artır. Bizlere minnet ederek verdiğin şeyleri bizde sabit kıl. Ve onları geçici olarak karar kılma. Rahmetin ve bereketin hatırına.

Mesruk’tan rivayetle;

Bizler ibn-i Mesud’un yanında idik. Birisi şöyle sordu: “Peygamberiniz kendisinden sonraki halifelerin kaç tane olduğunu size söyledi mi?”

İbn-i Mesud dedi ki: “Evet. Bunu senden önce bana kimse sormadı. Ve sen kavminin en yaşlısısın. Peygamberden duydum ki şöyle buyurdu: Onlar benden sonra Musa aleyhisselam’ın nakiblerinin sayısı kadardır.”

Yine Mesruk’tan rivayetle;

Abdullah bin Mes’ud’un yanında oturmuştuk ve o bize Kur’an okuyordu. Birisi şöyle dedi: “Ey Abdurrahman’ın babası. Resûlullah’a sordunuz mu Kendisinden sonra ümmetinde kaç tane halife gelecek?”

Dedi ki: “Ben Irak’a geldiğimden beri bu soruyu bana sadece sen sordun. Evet, Resûlullah’a sorduk. Buyurdu ki: Ben-i İsrâil’in nakiblerinin sayısı olan on iki tane.” (Aynı hadis Müsned-i Ahmed, c.1, s.398’de mevcuttur).

Kays bin Abd der ki:

Bir bedevi, Abdullah bin Mes’ud’un bulunduğu yere geldi. Onun yarenleri de yanındaydı. Dedi ki: “Abdullah bin Mes’ud içinizde mi?”

Onlar bedeviye onu işaret ettiler.

Abdullah ona dedi ki: “Onu buldun, isteğin nedir?”

Dedi ki: “Ben sana bir şey soracağım. Eğer onu Resûlullah’tan duyduysan bize söyle. Peygamberiniz size Kendisinden sonra kaç halife geleceğini söyledi mi?”

Şöyle dedi: “Ben Irak’a geldiğimden beri kimse bana bunu sormadı. Evet, şöyle buyurdu: Benden sonraki halifeler on iki tanedir, tıpkı Ben-i İsrail’in nakibleri kadar.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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