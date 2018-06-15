Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94541
ALTIN
197.899
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.2661
EURO
5.4511

'O kimsenin dini yoktur'

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurdu: “Allah’a isyan edene itaat eden kimsenin dini yoktur. Allah’a isnad edilen bâtıl/yalan bir iftiraya düşen kimsenin dini yoktur. Allah’ın ayetlerinden bir şeyi inkar eden kimsenin dini yoktur”

15 Haziran 2018 Cuma 00:00
'O kimsenin dini yoktur'

Din konusunda İmam Ali'nin (a.s) hikmetli sözlerinden bazıları şöyledir:

“Her kim dininde dikkatli olursa kıyamet günü yüce bir makama erişir.” (Gurer’ul-Hikem, 8807).

“Din nurdur.” (a.g.e., 213).

“Şüphesiz dinin en üstünü Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.” (a.g.e, 3540).

“Din insanı korur.” (a.g.e., 1).

“Din en güçlü dayanaktır.” (a.g.e., 489).

İmam Sâdık (a.s) ise şöyle buyurdu: “Mü'minlerin Emiri Ali (a.s) konuşmalarında şu cümleyi sık sık ifade ederdi: Ey insanlar! Dindar olun! Dindar olun! Şüphesiz dindar olduğunuz halde bir kötülük işlemeniz, dinsiz olduğunuz halde iyilik işlemenizden daha hayırlıdır. Zira dinde günah bağışlanır ama dinsizlikte iyilik kabul görmez.” (Nehc’us-Seade, 3/368).

Dinin afeti hususunda İmam Ali (a.s) buyurdu ki: “Dinin afeti kötü zanda bulunmaktır.” (Gurer’ul-Hikem, 3924).

Yine buyurdu ki: “Dinin fesadı dünyadır.” (a.g.e., 6554).

İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Bela gelip çatınca mallarınızı, canlarınıza kalkan kılın. Bir olay ortaya çıktığında canlarınızı dinlerinize feda edin. Bilin ki dini helak olan kimse helak olmuş ve dini yağmalanan kimse yağmalanmıştır.” (a.g.e., 216/2).

İmam Sâdık (a.s), musibet esnasında şöyle buyururdu: “Musibetimizi dinimizde kılmayan Allah’a hamd olsun.” (el-Bihar, 78/268/183).

Dini olmayan kimseler hakkında imamların sözleri ise şöyledir:

İmam Bakır (a.s): “Allah’a isyan edene itaat eden kimsenin dini yoktur. Allah’a isnad edilen bâtıl/yalan bir iftiraya düşen kimsenin dini yoktur. Allah’ın ayetlerinden bir şeyi inkar eden kimsenin dini yoktur.” (el-Kafi, 2/373/4).

İmam Sâdık (a.s): “Allah’tan olmayan zalim bir imamın velayetine inanan kimsenin dini yoktur.” (el-Bihar, 72/135/19).

İmam Sâdık (a.s): “Ahdi, sözü olmayan kimsenin dini de yoktur.” (a.g.e., 84/252/48).

İmam Sâdık (a.s): “Din için sevmeyen ve din için buğzetmeyen kimsenin dini yoktur.” (el-Kafi, 2/127/16).

İmam Kazım (a.s): “Mürüvveti olmayan kimsenin dini de olmaz.” (Tuhef’ul-Ukul, 389).

İmam Rıza (a.s): “Takvası olmayan kimsenin dini yoktur.” (Kemal’ud-Din, 371/5). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

Son Güncelleme: 13.06.2018 14:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet böyle elden gider
Devlet böyle elden gider
'Cömertlik yakîn nurunun yansımasıdır'
'Cömertlik yakîn nurunun yansımasıdır'
'Cimri, dünyada fakirler gibi yaşar'
'Cimri, dünyada fakirler gibi yaşar'
Nefsine karşı galip gel
Nefsine karşı galip gel
Gerçek güçlü böyle olur
Gerçek güçlü böyle olur
Cennete ilk onlar girecek
Cennete ilk onlar girecek
'Sizin için cennete kefil olayım'
'Sizin için cennete kefil olayım'
Onun cennete girmesi farzdır
Onun cennete girmesi farzdır
'İnsanlar onları ayaklarıyla çiğnerler'
'İnsanlar onları ayaklarıyla çiğnerler'
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim