O mü’minleri cennetle müjdele!

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kıyamet günü olduğunda Allah Azze ve Celle mü’min kuluna tecelli edecektir, onu, yapmış olduğu günahlara tek tek vâkıf kılacaktır; daha sonra onun günahlarını örtecektir (affedecektir); hiçbir mukarreb melek ve mürsel peygamberi o günahlardan haberdar kılmayacaktır; kulun, hiç kimsenin bilmesini istemediği şeylerin üzerini örtecektir ve daha sonra onun günahlarına; ‘hasenata dönüşün!’ diye emredecektir.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in, “Her insan grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün” (İsra/71) ayeti hakkında şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Her kavim kendi zamanlarının imamları, Rablerinin kitabı ve peygamberlerinin sünnetiyle çağırılacaktır.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Erkeğin aile ve evlatlarını tanıdığı gibi mü’min de gökte tanınır; o Allah katında mukarreb melekten daha değerlidir.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kim bir mü’min erkek veya kadına iftira ederse veya onda olmayan bir şeyi onun hakkında söylerse, Allah-u Teâlâ kıyamet günü onu, dediği sözün cevabını verene dek ateşten olan bir tepede hapseder.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Cebrail, Rabbimin yanından gelerek şöyle dedi: Rabbin sana selam söyleyip buyuruyor ki: Ya Muhammed! İyi amel yapan, sana ve Ehl-i Beyt'ine iman eden mü’minleri cennetle müjdele; şüphesiz onlar için Benim yanımda güzel mükâfat vardır; yakında onlar cennete gireceklerdir.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ehl-i Beyt'ime zulmedene, onlarla savaşana, onların aleyhine yardımda bulunanlara ve onlara sövenlere cennet haram kılınmıştır. Ahirette onlar için hayırdan hiçbir nasip yoktur, Allah-u Teâlâ kıyamet günü onlarla konuşmayacaktır, onlara (rahmet gözüyle) bakmayacaktır, onları günahtan arındırmayacaktır ve onlar için elemli bir azap vardır.”

OKAN EGESEL