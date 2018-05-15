'O senin şefkatli dostundur'

Allah (c.c.) Kur'an'da şöyle buyuruyor: “O gün, zalim kimse ellerini ısırıp, 'Keşke Peygamberle beraber bir yol tutsaydım, vay başıma gelene; keşke falancayı dost edinmeseydim! And olsun ki beni, bana gelen Kur'an'dan o saptırdı. Şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyor' der.” (Furkan, 27-29).

Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Kendisi için gördüğünü ve beğendiğini senin için görmeyenin arkadaşlığından hayır yoktur.” (ed-Durret’ul Bahire, 19).

Dost ve dostluk kavramıyla ilgili Hz. Ali Efendimizin hikmetli sözlerinden bazıları şöyledir:

“Doğruluk ve salah daha çok akıl ve yürek sahipleriyle arkadaşlıktadır.” (Gurer’ul Hikem, 3129).

“Seni baki yurda çağıran ve onun için amel etmen hususunda sana yardımcı olan kimse şefkatli dostundur.” (a.g.e, 8775).

“Seninle, nefsine yardımcı olmak amacıyla arkadaşlık etmeyen kimseyle arkadaşlık etmek, eğer bilecek olursan bir vebaldir.” (Gurer’ul-Hikem, 9041).

“Fasık, facir ve Allah’a karşı açıkça günah işleyen kimselerden uzak dur.” (a.g.e, 2601).

“Cahil insanın dostu sıkıntı ve zorluktadır.” (a.g.e, 5829).

“Fasıklarla dostluk etmekten sakın. Zira kötülük kötülüğe katılır.” (el-Bihar, 74/199/36).

“İnsan kardeşini rahatsız edince (veya utandırınca) onu kaybeder.” (a.g.e, 74/165/28).

“Dostun kıskanması dostluğun sağlıklı olmamasındandır.” (Nehc’ul Belağa, 218. hikmet).

“Sakın kötü zan sana galip gelmesin. Zira senin için hiç kimseyle dostluk etmene yer bırakmaz.” (el-Bihar, 77/207/1).

“Her kim dostu hakkında kınayıcı olursa dostluk bağını koparmış olur.” (Gurer’ul Hikem, 8582).

“Her kim kardeşleriyle münakaşa ederse dostları azalır.” (a.g.e, 8772).

İmam Ali (a.s.), oğlu Hasan’a (a.s.) yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurmuştur: “Oğulcağızım! Ahmakla arkadaşlık etmekten sakın; zira o sana fayda vermek isterken zarar verir.” (a.g.e., s. 198/35).

İmam Zeynelâbidin (a.s.), oğlu İmam Bakır’a (a.s.) yaptığı tavsiyede şöyle buyurmuştur: “Akrabalarından kopan kimse ile arkadaşlık etmekten sakın. Zira böyle bir kimseye Aziz ve Celil olan Allah’ın kitabının üç yerinde lanet edildiğini gördüm.” (a.g.e, 2/377/7).

İmam Rıza (a.s.), “Cahil insanın dostu sıkıntıdadır” buyurdu. (a.g.e., 78/352/9).

İmam Sâdık (a.s.), “Kardeşinin dostluğunun senin için halis olmasını

istiyorsan onunla asla şakalaşma, onunla çekişme, ona karşı üstünlük taslama ve ona karşı düşmanlık etme” buyurdu. (el-Bihar, 78/291/2).

İmam Hadi (a.s.) buyurdu ki: “Çekişmek eski dostluğu ve sağlam düğümü bozar. Çekişmede var olan en küçük şey herkesin diğerine galip gelmesini istemesidir ve bu üstün gelme arzusu dostluk bağının kopmasına sebep olan asıl etkendir.” (A’lam’ud Din, 311).

İmam Sâdık (a.s.) şöyle buyurdu: “Şu üç şeyde imtihan etmediğin kimseyi dost sayma: Onu kızdırdığında, bu kızgınlığın onu haktan bâtıla itip itmediği hususunda, dirhem ve dinar hususunda ve onunla yolculuk etmekte.” (Emali, et-Tusi, 646/1339).

Yine İmam Sâdık (a.s.), “Kendisiyle süsleneceğin kimseyle arkadaş ol. Seninle süslenen kimseyle arkadaşlık etme” buyurdu. (el-Bihar, 76/267/9). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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