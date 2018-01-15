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'O yeryüzünün sütunu ve çelik bağıdır'

Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Ali (a.s.) hakkında buyurdu ki: "O, kardeşim, vezirim, vârisim, vasim, ümmetimdeki halifem ve benden sonraki her mü'minin velisidir. Onu seven Allah’ı sever; ona buğzeden Allah’a buğzetmiş olur. Onu mü'minler dışında kimse sevmez; ona kafirler dışında kimse buğzetmez. O yeryüzünün sütunu ve çelik bağıdır. O takva kelimesidir ve Allah’ın sağlam ipidir"

15 Ocak 2018 Pazartesi 01:03
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'O yeryüzünün sütunu ve çelik bağıdır'

Süleym bin Kays şöyle der:

Ali bin Ebi Talib aleyhisselam şöyle buyurdu:

Bir adamın yanından geçerken bana dedi ki: “Muhammed tıpkı bir çöplükte yetişen hurma ağacı gibidir.”

Ben de Resûlullah’ın yanına giderek olayı ona anlattım. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) gazaplanarak minbere çıktı. Bu gazabı gören Ensar (savaş çıktığını sanarak) silahlandılar.

Resûlullah buyurdu ki: "Allah’ın onları üstün kıldığı ve sadece onlardan pisliği temizleyip tertemiz kıldığı hakkındaki sözlerimi duydukları halde bazıları neden beni yakınlarımdan dolayı kınıyorlar? Benim Ehl-i Beyt’imdeki seçkinim ve vasim ve Allah’ın üstün kılarak İslam'da en önde gelen, İslam'a siper olan ve bana olan nisbeti Harun’un Musa’ya olan nisbeti gibi olan adamın yanından geçiyor, sonra benim etrafı çöplük olan bir hurma ağacına benzediğimi söylüyor?

Biliniz ki, Allah insanları iki grup olarak yarattığında beni en hayırlı gruptan yarattı. Ve bu fırkayı üç dala ayırdı. Ve beni en hayırlı dalda ve en hayırlı kabilede yarattı. Sonra onları ev ev ayırdı ve beni en hayırlı evde karar kıldı. Sonra Ehl-i Beyt’im, ıtretim ve ceddimin (Abdülmuttalib) evlatları için de ben ve kardeşim Ali bin Ebi Talib hülâsa olduk.

Yüce Allah yeryüzündekilere bakarak içlerinden beni seçti. Sonra bir daha bakarak Ali’yi seçti. O, kardeşim, vezirim, vârisim, vasim, ümmetimdeki halifem ve benden sonraki her mü'minin velisidir. Onu seven Allah’ı sever; ona buğzeden Allah’a buğzetmiş olur. Onu mü'minler dışında kimse sevmez; ona kafirler dışında kimse buğzetmez. O yeryüzünün sütunu ve çelik bağıdır. O takva kelimesidir ve Allah’ın sağlam ipidir. 'Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.' Allah düşmanları, kardeşimin nurunu söndürmek isteseler de Allah mutlaka nurunu tamamlayacaktır.

Ey halk! Burada olanlar, başkalarına da sözlerimi ulaştırsınlar. Allah’ım! Bunlara şahid ol. Sonra Allah üçüncü kez yeryüzüne bakarak benden sonra Ehl-i Beyt’imi seçti. Onlar, ümmetimin seckinleridirler. Kardeşimden sonra sırasıyla on bir imam gelir. Biri gittikten sonra diğer biri gelir. Onlar benim ümmetim içinde tıpkı gökteki yıldızlar gibidirler. Bir yıldız kayboldukça bir diğeri doğar. Doğrusu onlar hidayet üzerine olan hidayet edici imamlardır. Onlara hile yapanların hileleri, onlara zarar vermez. Onları yalnız bırakanların yalnız bırakması da. Aksine Allah bundan dolayı onlara hile yapan ve onları yalnız bırakanlara zarar verir. Onlar Allah’ın yeryüzündeki hüccetleridirler. Ve halka şahit olanlardırlar. Onlara itaat eden Allah’a itaat etmiş, onlara karşı çıkan Allah’a karşı çıkmış olur. Onlar Kur’an iledir, Kur’an da onlarla birliktedir. Bana Havz'ın başında ulaşıncaya dek Kur’an onlardan, onlar da Kur’an'dan ayrılmazlar. İmamların birincisi en seçkinleri olan kardeşim Ali’dir, sonra oğlum Hasan, sonra da oğlum Hüseyin’dir. Sonra Hüseynin evlatlarından dokuz tanesi...” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

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