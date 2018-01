'O yeryüzünün sütunu ve çelik bağıdır'

Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Ali (a.s.) hakkında buyurdu ki: "O, kardeşim, vezirim, vârisim, vasim, ümmetimdeki halifem ve benden sonraki her mü'minin velisidir. Onu seven Allah’ı sever; ona buğzeden Allah’a buğzetmiş olur. Onu mü'minler dışında kimse sevmez; ona kafirler dışında kimse buğzetmez. O yeryüzünün sütunu ve çelik bağıdır. O takva kelimesidir ve Allah’ın sağlam ipidir"