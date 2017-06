Öfkesini yenen azaptan emin olur

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Lezzetleri kesen ölümü çok anın.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kim bir mü’mini, fakirlik ve yoksulluğundan dolayı küçümseyip tahkir ederse, Allah-u Teala kıyamet günü cehennem köprüsü üzerinde onu rezil ve rüsva eder.”

İbn-i Zureyk, İmam Rıza (a.s)'ın kızı Fâtıma'dan, o da babasından ve İmam Rıza da dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bir Müslüman'ın başka bir Müslüman'ı korkutması caiz değildir.”

İbn-i Zureyk, aynı senetle İmam Rıza (a.s)'dan, o da babaları vasıtasıyla Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim öfkesinin önünü alırsa, Allah-u Teala azabını ondan uzaklaştırır; kim de ahlakını güzelleştirirse, Allah-u Teala onu, geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutanların makamına ulaştırır.”

Muhammed b. Abdullah el-Bağdadî metindeki senetle İmam Rıza (a.s)'dan, o da dedeleri aracılığıyla Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Resûlullah (s.a.a) ayın ilk gününün hilalini gördüğünde şöyle buyurdu: “Ey Allah'ın itaatkâr, hareketli ve bu geniş alemde dönmesi takdir edilen varlığı, senin ve Benim Rabbimiz Allah-u Teala'dır.”

Daha sonra şöyle dua etti: “Allah'ım, bu duayı emniyet, esenlik, İslam ve ihsanla yeniden bize başlat; bizi; (ömür vererek) bu ayın evveline ulaştırdığın gibi sonuna da ulaştır; onu bereketli bir ay kıl; bu ayda günahlarımızı bağışla; yerine güzel amelleri amel defterimize yaz; derecelerimizi yükselt; ey hayırlıları yüce olan Allah!”

Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.a) Şaban ayı girdiğinde üç gün ilk on günde, üç gün ikinci on günde ve üç gün de üçüncü on günde oruç tutardı. Ramazan ayına iki gün kala oruç tutmaz, daha sonra farz oruçlara başlardı.”

