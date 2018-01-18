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Önce onların isimleri yazıldı

İmam Ca’fer (a.s.), kerameti üzerine meydana çıkan bir yaprağın üzerinde yazılı on iki İmam’ın ismini gösterdi ve şöyle buyurdu: “Bu yazı, Âdem yaratılmadan iki bin yıl önce yazıldı”

18 Ocak 2018 Perşembe 00:29
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Önce onların isimleri yazıldı

Davud bin Kesir-i Rıkkî’den rivayetle;

Bir gün Medine’de İmam Ebu Abdullah Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’ın yanına gittim.

Bana şöyle buyurdu: “Senin yanımıza gelmeni engelleyen şey nedir?”

“Kûfe’deki bir hâcetim yüzünden gelemiyorum” dedim.

“Sen Kûfe’den çıkarken orada kim vardı?” buyurdu.

“Canım sana fedâ olsun. Geride senin amcan Zeyd’i bıraktım. Gördüm ki bir atın üstüne binmiş elinde kılıç (veya Kur’an), ‘Beni kaybetmeden önce bana sorun. Benim kalbim birçok ilimle doludur. Nasıh ile mensuhu, mesânîyi ve yüce Kur’an’ı ben bilirim. Sizinle Allah arasındaki bayrak benim’ diye bağırıyordu.”

Bana buyurdu ki: “Ey Davud! Kendini ona buna kaptırmışsın.”

Sonra şöyle seslendi: “Ey Semâe bin Mehrân! Bir tabak taze hurma getir.”

O da bir tabak hurma getirdi. İmam da tabaktan bir hurma alıp yedi. Sonra, çekirdeğini çıkarıp toprağa ekti. Hemen ardından yer yarıldı ve o, fide halinde yerden çıktı. Sonra büyüdü ve hurma verdi. Sonra İmam, elini hurma fidanına vurdu, İmam onun içinden beyaz bir yaprak çıkardı ve onu bana vererek okumamı emretti. Ben de okuduğumda iki satır gördüm. Birinci satırda şöyle yazıyordu: “Lailaheillallah, Muhammedün Resûlullah.” İkinci satırda ise, “Doğrusu Allah katında aylar on iki aydır. Gökleri ve yeri yaratığı gün. Bunlardan dört tanesi haramdır ve bu sağlam dindir. Emirü’l-Mü’minîn Ali bin Ebi Tâlib, Hasan bin Ali, Hüseyin bin Ali, Ali bin Hüseyin, Muhammed bin Ali, Ca’fer bin Muhammed, Musa bin Ca’fer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali, ve Halef-i Hüccet” yazıyordu.

Sonra buyurdu ki: “Ey Davud! Biliyor musun bu buna ne zaman yazıldı?”

Dedim ki: “Allah, Resûlü ve siz daha iyi bilirsiniz.”

Buyurdu ki: “Âdem yaratılmadan iki bin yıl önce yazıldı.”

Ziyâd el-Gandî’den rivayetle;

İmam Ebu İbrahim Musa el-Kâzım aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Yüce Allah nurdan bir ev yarattı ve ona dört temel karar kıldı. Ve onlara dört isim yazdı: Tebâreke, Sübhân, Hamd, Allah. Sonra o dörtten bir dört daha yarattı, o dörtten de dördünü yarattı. Sonra yüce Allah şöyle buyurdu: Allah yanında aylar on iki aydır.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

Son Güncelleme: 18.01.2018 00:56
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