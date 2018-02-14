O’nda Yusuf’a benzerlik vardır

Mufazzal bin Ömer der ki:

İmam Ebu Abdullah Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Bu toplumun Allah’a en yakın olduğu ve O’nun rızasın en çok kazandığı zaman şudur ki; Allah’ın Hüccet’ine tâbi olurlar, O da onların gözünden uzaklaşır ve zuhur etmez, onlar da O’nun yerini bilmezler ama yine de bilirler ve yakîn ederler ki Allah’ın Hüccet’i ve O’nun misakı bâtıl olmamıştır. İşte o zaman sabah akşam zuhuru bekleyin. Doğrusu Allah’ın kendi düşmanlarına en çok gazap ettiği vakit, Allah’ın Hüccet’inin kaybolup, zuhur etmediği zamandır. Allah Azze ve Celle, velilerinin şüphe etmediğini bilir. Eğer Allah, velilerin bundan şüpheleneceğini bilseydi, bir an dahi O’nu gayba çekmezdi. Ve halkın en şirretlileri olduğunda, zuhur vukû bulacaktır.”

Kuleyni’nin naklettiğine göre Mufazzal bin Ömer dedi ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kulların Allaha en çok yaklaştığı ve Allah’ın rızasını en çok kazandıkları zaman şudur ki; onlar Allah Azze ve Celle’nin Hüccet’ini kaybederler ve O zuhur etmez ve onlar da O’nun mekanını bilmezler. Ama onlar bilirler ki Allah Azze ve Celle’nin Hüccet’inin zikri ve O’nun ahdi bâtıl olmaz. İşte o durumda sabah akşam kurtuluşu bekleyin. Doğrusu Allah’ın düşmanlarına en çok gazap ettiği vakit, Allah’ın Hüccet’inin kaybolup zuhur etmediği vakittir. Allah Azze ve Celle velilerinin şüphe etmediğini bilir. Eğer Allah, velilerinin şüphe edeceklerini bilseydi, bir an dahi O’nu gayba çekmezdi. Ve halkın en şirretlileri olduğunda, zuhur vukû bulacaktır.”

Bakın İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam) gaybet zamanındaki velileri nasıl övüyor: “Allah’ın rızasını en çok kazandıkları zaman şudur ki; onlar Allah Azze ve Celle’nin Hüccet’ini kaybederler, O da onlardan gizlenir. Ama yine de onlar Allah’ın Hüccet’inin hak olduğu konusunda asla şüphelenmezler.”

Ve buyuruyor ki: “Onlar şüphelenseydi, Allah, Hüccet’ini gayba çekmezdi.” Allah bizleri kendisine hakkıyla hamd edenlerden karar kılsın.

Yezid el-Kunâsi der ki:

İmam Ebu Ca’fer Muhammed Bâkır (aleyhisselam) buyurdu ki: “Bu işin sahibinde Hz. Yusuf’a bir benzerlik vardır. O, esmer cariyenin oğludur. Allah O’nun zuhurunu bir gecede ıslah edecektir.” (Bu işin sahibi yani, velayetin sahibi demektir. Bütün İmamlar velayet sahibidir. Bununla birlikte mezkur hadislerde geçen velayetin sahibi sadece on ikinci İmam Hz. Mehdi’dir). (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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