Onlar, Allah’ın Ulu’l-Azm peygamberleridir

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Ebu Abbas Talikanî, metindeki senetle Hasan bin Ali bin Fazzal’dan, o da babasından naklediyor:

İmam Rıza (a.s)’a arz ettim: “Havarîlere neden Havarî denildi?”

İmam şöyle buyurdu: “Halkın yanında onlara Havarî denilmesinin sebebi, çamaşır yıkadıkları ve elbiselerinin kirlerini yıkayarak temizledikleri içindir. Havarî, ‘Hubz-u Huvvar’dan türeyen bir isimdir; ‘beyaz unun ekmeği’ anlamına gelir. Ama bizce Havarîlere Havarî denmesinin sebebi; onlar vaaz ve nasihatle kendilerini ve diğerlerini günahlardan temizledikleri içindir.”

Ben yine İmam’a; “Nasârâ’ya neden Nasârâ denmiştir?” diye sordum.

İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdular: “Çünkü onlar Şam’ın Nasire adlı bir köyünden idiler. Meryem ve İsa (a.s), Mısır’dan döndükten sonra oraya yerleştiler.”

Muhammed bin İbrahim-i Talikanî, metindeki senetle Ali bin Fazzal’dan, o da babasından İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor:

"Ulu’l-Azm peygamberlerine Ulu’l-Azm denilmesinin sebebi, onların şeriat sahipleri ve azimli olmalarından dolayıdır. Nuh (a.s)’dan sonra gelen her peygamber, Halil İbrahim (a.s)’ın zamanına dek Nuh (a.s)’ın şeriat ve yolu üzeri olup onun kitabına uyuyorlardı. İbrahim (a.s) zamanında bulunan ve ondan sonra gelen her peygamber de Mûsa (a.s) zamanına kadar onun şeriat ve yolu üzere olup kitabına uyuyorlardı. Hz. Mûsa (a.s)’ın zamanında olan ve ondan sonra gelen her peygamber de İsa (a.s)’ın zamanına kadar onun şeriat ve yolu üzere olup kitabına uyuyorlardı. İsa (a.s) zamanında ve ondan sonraki zamanda olan her peygamber Hz. Muhammed (s.a.a)’in zamanına kadar İsa (a.s)’ın şeriat ve yolu üzere olup onun kitabına uyuyorlardı. İşte bu beş peygamber Ulu’l-Azm peygamberlerdir. Bunlar, peygamber ve resullerin en üstünleridirler.

Hz. Muhammed (s.a.a)’in şeriatı kıyamete kadar devam edecek ve ondan sonra kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. Öyleyse kim bundan sonra peygamberlik iddiasında bulunur veya Kur’an'dan sonra başka bir kitap getirirse, bunu işiten herkes için onun kanı mubahtır."

OKAN EGESEL