Onlar hakimlere kan döktürürler

Amr bin Sa’d’dan rivayetle;

Emirü’l-Mü’minân Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: “Dünyanın gözü (güneş) yuvasından çıkmayana dek kıyamet olmaz. Bunlar Arş’ı taşıyanların dünyadakilere döktükleri gözyaşlarıdır. Sonunda halktan öyle bir grup ortaya çıkacak ki ahlak tanımazlar. Halkı (zahirde) benim evladıma davet etseler de, benim evladımdan uzak olurlar. Bu öyle kötü bir topluluktur ki ahlakları yoktur. Zorbalara musallattırlar, cabbarlara fitneyi öğretirler, hakimlere kan döktürürler. Kûfe’nin (Irak) ortasından çıkarlar. Onların önünde çehresi ve kalbi siyah biri gelir. Dinsizdir; ahlaksızdır, soysuzdur, mel’undur, taş kalplidir. Zinakar kadının ellerinde büyümüş ve en şerefsiz soydandır. Allah bu nesile asla hayır vermemiştir. O yılda kırmızı bayrağın ve sonra yeşil bayrağın sahibi olan Oğlum’un gaybeti ilan olunacaktır. Anbar ile Hit arasındaki gafiller için ne zor bir gündür. O gün Haricilerle Kürtler için çok zor ve musibetli bir gündür. O gün Firavunların evleri ile zorbaların meskenleri ve zalimleri sevenlerin yuvaları yıkılacak. Şehirlerin anası, Âd kavminin şehrinin kardeşidir. Ali’nin Rabbine and olsun ki ey Amr bin Sa’d, yıkılacak olan şehir Bağdat’tır. Allah’ın laneti Ümeyyeoğullarının isyankarlarına ve Abbasoğullarının hainlerine olsun. Onlar benim pak evlatlarımı katledecek, onlar hakkında benim saygınlığımı korumayacaklar. Benim hürmetime yaptıkları şeylerde Allah’tan korkmayacaklar. Ben-i Abbas, için korkunç bir gün vardır. O gün tıpkı hamile kadınlar gibi bağıracaklar. Nehavendi ile Deynever arasında vuku bulacak savaştan dolayı Abbasoğullarının taraftarlarına eyvahlar olsun. O, Ali’nin fakir taraftarlarının savaşıdır. Onların lideri Hamedan şehrinden bir adamdır ki adı, Peygamberin adıdır.

Mutedil ahlaklı, iyi yaratılışlı açık renkli, sesi güçlü, uzun kirpikli, boynu uzun, dağınık saçlı, dişleri aralıklıdır. Onun atı, karanlıklarda on dörtlük ay gibi parlar. O, en hayırlı topluluğun önünde gider. Onlar Allah’ın dinine sarılmış; onunla Allah’a yaklaşmaya çalışırlar. Onlar Arapların en kahramanlarıdırlar ve o günkü zor ve kırıcı savaşa ulaşırlar. Ve düşmana karşı amansızca savaşırlar. O gün düşmanlar için çok zor ve musibetli bir gündür.”

Ümmü Hani der ki:

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’ı gördüğümde ona şöyle arz ettim: “Allah Azze ve Celle’nin, ‘Kendilerini erteleyenlere yemin etmiyorum, gizlenen gezegenlere…’ ayetinin manası nedir?”

Buyurdu ki: “İki yüz altmış yıllarında İmam kendisini halkın ilminden gizler. Sonra karanlık gecedeki nurlu yıldız gibi ortaya çıkar. O zamanda yaşarsan gözlerin parlar.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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