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'Onlara şefkat gözüyle bak'

İmam Sâdık (a.s.), “Onlara rahmet kanatlarını ger” ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlara (ana-babaya) sadece rahmet ve şefkat gözüyle bak. Onlara sesini yükseltme. Elini onların elinden üstün tutma ve onlardan öne geçme”

20 Mayıs 2018 Pazar 00:10
'Onlara şefkat gözüyle bak'

Resûlullah (s.a.a.), annelerin kıymetiyle ilgili olarak, “Cennet annenin ayakları altındadır” buyurdu. (Kenz'ul-Ummal, 45439).

Resûlullah (s.a.a.), kendisine, "Yapmadığım çirkin bir iş kalmamıştır acaba tevbe etmem imkanım var mıdır?" diye sorulunca, “Acaba anne ve babandan biri hayatta mıdır?” diye sordu. O şahıs, “Babam hayattadır” dedi. Peygamber şöyle buyurdu: "Git ve ona iyilik et.” O şahıs gittikten sonra Allah Resûlü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Keşke annesi de hayatta olsaydı.” (el-Bihar, 74/82/88).

İmam Sâdık (a.s) buyurdu ki: “Birisi Peygamberin (s.a.a.) huzuruna vardı ve şöyle arz etti: 'Ey Allah’ın Resûlü! Kime iyilik edeyim?'

Hz. Peygamber, 'Annene' buyurdu.

O şahıs şöyle arz etti: 'Daha sonra kime iyilik edeyim?'

Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 'Annene.'

O şahıs şöyle arz etti: 'Sonra kime?'

Hz. Peygamber şöyle arz etti: 'Annene.'

O şahıs, 'Daha sonra kime iyilik edeyim?' diye sorunca, Hz. Peygamber, 'Babana' buyurdu.” (el-Kafi, 2/159/9).

Resûlullah (s.a.a.) anne babanın ölümünden sonra onlara iyilik etme hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: “Evet onlar için dua etmek, onlar için mağfiret dilemek, vefatlarından sonra vasiyetlerini yerine getirmek, akrabalarına sıla-ı rahimde bulunmak ve dostlarına saygı göstermekledir.” (et-Terğib ve't-Terhib, 3/323/32).

İmam Bâkır (a.s.), “Şüphesiz insan bazen anne babası hayattayken onlara iyilik eder ama öldüklerinde ne onların borcunu öder ve ne onlara mağfiret diler. Bu durumda Allah onu (anne-babaya) karşı isyankar olarak yazar bazen de insan anne babası hayattayken onlara itaat etmez ve iyilikte bulunmaz ve öldükleri taktirde borçlarını öder, onlara mağfiret diler, bu yüzden de Aziz ve Celil olan Allah onu iyilerden yazar.” (el-Kafi 163/21).

İmam Sâdık (a.s.) buyurdu ki: “Anne babaya en küçük saygısızlık onlara öf demektir. Aziz ve Celil olan Allah ondan daha basit bir şey görmüş olsaydı şüphesiz ondan da sakındırırdı.” (a.g.e., 348/1).

İmam Sâdık (a.s) Allah-u Teala’nın, “Onlara rahmet kanatlarını ger” ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlara sadece rahmet ve şefkat gözüyle bak. Onlara sesini yükseltme. Elini onların elinden üstün tutma ve onlardan öne geçme.” (el-Kafi, s. 158/1).

Anne babaya isyan hususunda Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Anne babaya saygısızlık eden evlada şöyle denir: İstediğin şeyi (ibadeti) yap. Ama şüphesiz seni bağışlamayacağım.” (el-Bihar, 74/80/82).

İmam Sâdık (a.s.), “Anne babaya saygısızlık etmek büyük günahlardandır. Zira Allah-u Teala itaat etmeyen evladı mutsuz ve isyankar olarak karar kılmıştır.” (İlel’uş-Şerayi’, 479/2).

İmam Hâdi (a.s.), “Anne babaya isyan fakirliğe sebep olur ve insanı zillete sürükler.” (a.g.e, 74/84/95). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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