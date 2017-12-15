‘Onlara velayet gösterildi, itaat ettiler’

İmam Rıza aleyhisselam kendisinden dini hükümler konusunda açıklama yapmasını isteyen Me’mun’a şöyle yazdı: “Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce Allah’tan başka ilah olmadığına, birliğine, muhtaçların sığınağı olduğuna, eşi ve evladı olmadığına, kayyum, işiten, gören, güçlü, kaim, baki ve nur olduğuna, cehli olmayan alim, aczi olmayan kadir, muhtaç olmayan zengin ve zulmetmeyen adil olduğuna, her şeyi yarattığına, hiçbir şeyin O’nun gibi olmadığına, benzeri, zıddı, misli ve dengi olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in O’nun kulu, Resûlü ve emini olduğuna, insanlar arasından O’nu seçtiğine, resullerin efendisi, peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin en üstünü olduğuna ve O’ndan sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceğine, şeriatının değişmeyeceğine, getirdiği bütün şeylerin apaçık hak olduğuna şehadet ederiz. O’nu ve O’ndan önceki Allah’ın bütün resullerini, peygamberlerini ve hüccetlerini tasdik ederiz. O’nun sadık kitabını doğrularız. O kitap ki ‘Ne önünden, ne de arkasından bâtıl ona nüfuz edemez. Hüküm ve hikmet sahibi hamda layık olan Mabud tarafından indirilmiştir.’ (Fussilet, 42).

Bütün kitapları koruyandır, evvelinden sonuna kadar bütün hepsi haktır. Muhkem ve müteşabihine, husus ve umumuna, vaad ve vaidine, nasıh ve mensuhuna ve bütün haberlerine iman ederiz. Yaratıklardan hiç kimse onun mislini getiremez. Şehadet ederiz ki Peygamberden sonra mü’minlere hüccet ve kılavuz olan Müslümanların işlerini idare eden, Kur’an’dan konuşan, ahkamına alim olan, Peygamberin kardeşi ve vasisi olan, Peygambere olan nispeti Harun’un Musa’ya olan nispeti gibi olan Ali bin Ebu Tâlib aleyhisselam’dır. Müminlerin emiri, muttakilerin rehberidir.” (Tuhefu’l-Ukûl, s.452 ve 453).

İmam Musa Kâzım aleyhisselam buyurdu ki: “Ali’nin velayeti bütün peygamberlerin kitap ve sahifelerinde yazılıdır. Allah bütün peygamberleri Muhammedin nübüvveti ve vasisi Ali aleyhisselam’ın velayeti üzerine göndermiştir.” (Besâir’ud-Derecât, s.92, 1.hadis).

Resûlullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki: “Ruhlar aleminde benim velayetim ve Ali’nin velayeti sunulmadıkça hiçbir peygamberin nübüvveti kamil olmadı. Onlara velayet gösterildi ve onlar da itaat ve velayeti ikrar ettiler.” (Besair’ud-Derecat, s.93, 7. hadis-i şerif).

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam buyurdu ki: “Allah, Ali’nin velayetine dair bütün peygamberlerden ahid aldı. Onlardan Ali aleyhisselam’ın velayeti konusunda misak aldı.” (Besair’ud-Derecat, s.93, 4. hadis-i şerif).

İmam Ca’fer Sâdık aleyhisselam buyurdu ki: “Bütün peygamberler bizim hakkımızı tanıyarak ve bizim başkalarından üstün olduğumuza ikrar ederek peygamberliğe kavuştular.” (Besair’ud-Derecat, s.94, 1. hadis-i şerif).

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam buyurdu ki: “Bizim velayetimiz Allah’ın velayeti ile aynı olup bütün peygamberler bunun üzerine gönderilmiştir.” (Besair’ud-Derecat, s.95, 7. hadis-i şerif).

İmam Ca’fer Sâdık aleyhisselam buyurdu ki: “Bütün peygamberlerin peygamber oluşu ve bütün resullerin gönderilmesi bizim velayetimiz ve bizim başkalarından üstün olduğumuz konusu üzeredir.” (Besair’ud-Derecat, s.95, 5.hadis-i şerif).

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