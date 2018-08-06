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‘Onların yüzlerini simsiyah görürsün’

İmam Bakır (a.s.) Allah-u Teâlâ’nın “Allah'a karşı yalan uyduranların, kıyamet günü, yüzlerinin simsiyah olduğunu görürsün.” (Zümer/60) ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar imam olmadıkları halde imam olduğunu söyleyenlerdir.”

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:44
‘Onların yüzlerini simsiyah görürsün’

İmam Bakır (a.s.) Allah-u Teâla’nın “Uyulan kimse kendilerinden uzaklaşınca” ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Ey Cabir! Allah’a andolsun ki onlar zalim imamlar ve taraftarlarıdır.” (el-Kafi, 1/374/11)

Muhammed bin Mansur şöyle diyor: “İmam Bakır’a (a.s.) aziz ve celil olan Allah’ın, “Bir kötülük yaptıklarında, ‘babalarımızı da bunun üzerinde bulduk’ derler.” ayetini sordum, şöyle buyurdu: “Şüphesiz bunlar zalim imamlardır.” (a. g. e. 1/373/9)

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah nezdinde insanların en kötüsü sapan ve kendisi vasıtasıyla sapılan zalim imamdır. O uygulanan sünneti öldürür ve terk eden bidati diriltir. Şüphesiz ben Resûlullah’ın (s.a.a.) şöyle buyurduğunu duydum: “Kıyamet günü zalim imam hiç bir yardımcısı ve özür dilemesi olmaksızın getirilir ve cehennem ateşine atılır. Cehennem ateşinde değirmen taşı gibi döner durur sonra derinliklerinde ipe çekilir.” (Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebil Hadid, 9/261)

İmam Bakır (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz zalim imamlar ve taraftarları Allah’ın dininden ve haktan uzaktırlar. Onlar fırtınalı bir günde rüzgârın savurduğu toprak gibi, yaptıkları ile sapıklığa düşmüşlerdir.” (el-Bihar, 25/110/2)

İmam Bakır (a.s.) Allah-u Teâlâ’nın “Allah'a karşı yalan uyduranların, kıyamet günü, yüzlerinin simsiyah olduğunu görürsün.” (Zümer/60) ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar imam olmadıkları halde imam olduğunu söyleyenlerdir.” (el-Kafi, 1/372/1)

İmam Bakır (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü Allah şu üç kimseyle konuşmayacak, onları temizlemeyecektir ve onlar için elim bir azap vardır: Öyle olmadığı halde imametinin Allah tarafından olduğunu iddia eden, Allah tarafından olan imamı inkâr eden ve bu iki grubun İslam’dan bir nasibi olduğunu sananlar.” (a. g. e. s. 373/4)

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ehli olmadığı halde imamet iddiasında bulunan kimse kâfirdir.” (el-Bihar, 25/112/7)

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