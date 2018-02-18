O’nun yerini veliler bilir

İshak bin Ammâr-ı Seyrefi der ki:

İmam Ebu Abdullah (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kâim’in iki gaybeti vardır. Birisi büyük gaybet, diğeri küçük gaybettir. Birisinde özel taraftarlar O’nun yerini bilecekler. Ötekinde ise O’nun dindeki özel velileri dışındakiler O’nun yerini bilmezler.”

İshak bin Ammâr der ki:

İmam Ebu Abdullah (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kâim’in iki gaybeti vardır. Birisi küçük, öteki büyüktür. Birinde sadece özel taraftarlar O’nun yerini bilecek, diğerinde ise O’nun yerini sadece dindeki özel veliler bilecek.”

İbrahim bin Ömer-i Yemâni der ki:

İmam Muhammed Bâkır’ın (aleyhisselam) şöyle buyurduğu duydum: “Bu kıyamın sahibi gaybete çekilecek.”

Ve yine duydum ki şöyle buyurdu: “O kıyam ettiğinde boynunda kimsenin biati olmayacaktır.”

Hişam bin Sâlim der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kâim (aleyhisselam) biat ettiğinde boyunda hiç kimsenin akdi, ahdi veya biatı olmayacaktır.”

Mufazzal bin Ömer der ki:

İmam Ebu Abdullah-ı Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Bu kıyamın sahibinin iki gaybeti vardır. Bir gaybeti o kadar uzayacak ki şöyle diyecekler: ‘Öldü.’ Bazıları diyecek ki: ‘Öldürüldü.’ Bazıları diyecek ki: ‘Gitti.’ O’nun emrini kabullenen ashabından çok azı geride (sağlam) kalacaktır. O’nun durumunu kabullenen veliler dışındaki hiçbir dost, O’nun yerini bilmeyecektir.”

Eğer Hz. Mehdi’nin gaybeti hakkında sadece bu hadis dahi olsaydı, düşünen bir insan için yeterli idi.

Hâzim bin Habib der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık’ın (aleyhisselam) yanına giderek şöyle arz ettim: “Allah, durumu sizin için ıslah etsin. Benim anam ve babam hacca gitmeden öldüler. Allah da rızık verdi ve ihsan etti. Onların yerine hacca gitmem hakkında ne buyuruyorsun?”

Buyurdu ki: “Onların yerine hacca git. Şüphesiz bu, onları ferahlatır. Ey Hâzim! Bu işin sahibinin iki tane gaybeti vardır. Ve o ikincisinde zuhur edecektir. Eğer birisi sana gelip de, ‘Ben onu kendi ellerimle kabre koydum ve üzerine toprak döktüm’ derse inanma.”

Aynı hadisi Abdülvahid bin Abdullah da nakleder.

Ebu Bâsir der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık’a (aleyhisselam) şöyle arz ettim: “İmam Ebu Ca’fer (Muhammed Bâkır) şöyle buyurdu: Âl-i Muhammed’in Kâim’inin iki gaybeti vardır. Birisi ötekinden daha uzundur.”

İmam Ca’fer es-Sâdık buyurdu ki: “Evet, Abbasoğulları birbirine kılıç çekip de halkalar daralınca (yani zayıf devletler kurulunca) Süfyani de zuhur edecek, belâlar çoğalacak, halkı öyle ölüm ve katliamlar saracak ki Allah’ın ve Resûlullah’ın haremine sığınacaklar. İşte sadece o zamanda zuhur edecektir.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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