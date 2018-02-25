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‘O’nun zuhurunu o kadar bekleyeceksiniz ki’

İmam Muhammed Bâkır (a.s.) şöyle buyurdu: “(Hz. Mehdi’nin zuhurunu) o kadar bekleyeceksiniz ki tıpkı korkan koyunlar gibi olacaksınız ve kasap için elini istediğine koymak fark etmeyecektir. Sığınabileceğiniz yüksek bir yer ve işlerinizde dayanabilecek bir destek de bulamayacaksınız.”

25 Şubat 2018 Pazar 19:52
‘O’nun zuhurunu o kadar bekleyeceksiniz ki’

İbrahim bin Ömer-i Yemâni der ki:

İmam Ebu Abdullah (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kâim kıyam ettiğinde, boynunda hiç kimsenin biatı olmadan zuhur edecektir.”

Hişam bin Sâlim der ki:

İmam Ebu Abdullah (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kaim kıyam ettiğinde O’nun boynunda hiç kimsenin misakı, ahti ve biatı olmayacaktır.”

Gaybet olayının önemi ve onun haklılığının şahidi ve halkın imtihana tâbi tutulup fitnelere kapılacağı ve sadece dinine sahip olanların bundan kurtulacağının bir göstergesi de Emirü’l-Mü’minîn Ali (aleyhisselam)’dan naklolunan şu hadis-i şeriflerdir:

İkrime bin Sa’sââ’nın babasından naklettiğine göre; Hz. Ali (aleyhisselam) şöyle buyuruyordu: “Taraftarlarımız her zaman bir koyun sürüsü gibi olacak ve zalimler onların herhangi birisine el koymaktan çekinmeyecektir. (Yani tıpkı bir kasabın koyuna davrandığı gibi davranacaktır.) Ne sığınabilecekleri yüce bir yer, ne de işlerinde onları teşvik edecek bir destek bulacaklardır.”

Üleym’in Selman-ı Fârsî’den (r.a.) naklettiğine göre o, şöyle buyurdu: “Mü’minler her zaman ölü koyunlar gibi olacaklar ve zalimler onların herhangi birisine el koymaktan çekinmeyecektir. Ne sığınabilecekleri bir yer, ne de işlerinde onları teşvik edebilecekleri bir destek bulacaklardır.”

Abdullah bin Ukbe der ki:

Hz. Ali (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Sizleri tıpkı bir sığınak arayan ama bulamayan başıboş develer şeklinde görür gibiyim ey taraftarlarımız!”

Hakem, İmam Muhammed Bâkır (aleyhisselam)’dan nakleder ki şöyle buyurdu: “Yukarı çıkıp de hiç kimseyi bulamadığınızda ve geriye döndüğünüzde de hiç kimseyi bulamadığınız da ne yapacaksınız?”

Ebu Cârûd der ki:

İmam Ebu Ca’fer Muhammed Bâkır (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “(Hz. Mehdi’nin zuhurunu) o kadar bekleyeceksiniz ki tıpkı korkan koyunlar gibi olacaksınız ve kasap için elini istediğine koymak fark etmeyecektir. Sığınabileceğiniz yüksek bir yer ve işlerinizde dayanabilecek bir destek de bulamayacaksınız.”

Tüm bu hadisler hakkın sahibinin gaybetine delâlet etmiyor mu? İşte mü’minlerin sığınağı O’dur ve dayanılan destek ise O’nunla taraftarları arasındaki sefirlerdir. İşte işlerinde dayandıkları ve gaybet zamanında İmam’la kendileri arasındaki aracı, o dört sefirdir. İşte onlar da vefat edip çekiline mü’minler tıpkı koyun sürüsü gibi kaldılar. Halkla Hz. Mehdi arasındaki aracılar, halkı hidayet eder onlara Hz. Mehdi’nin mesajını ulaştırırlardı. Sonunda Allah, tedbirini câri etti ve kaderini imzaladı. Şu anda Hz. Mehdi ile aramızda sefirler olmadığından imtihana tâbi tutulmakta ve helâk olanlar da bununla helâk olmaktadırlar. Kurtulanlar ise hakta sabit olanlardır. Onlar; şüphe ile tereddütü reddederek İmamların bu buyruklarına inanmaktadırlar. Bu gam ve hüznün olması gerekir ve Allah’ın izni ile bu hüzün tekrar giderilecektir, halkın isteği değil Allah’ın isteği ve izni geçerlidir. (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

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