Oruç, mü’mine bir nasihatçidir

(dünden devam...)

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

İmam Rıza (a.s.) buyurdu ki:

Haccın (ömür boyunca) bir kez farz olmasının sebebi:

Allah, farzları insanların en güçsüz olanı göz önünde bulundurarak hüküm vermesidir. İşte o farzlardan birisi de insanın ömrü boyunca bir kez farz olan hacdır. Böylece, kudreti olanları, güçlerinin yettiği (istedikleri) kadar yapabilmeleri için önlerini açık tutmuştur.

Oruç tutmanın sebebi:

Açlığı ve susuzluğu tadarak hissetmesi ve böylece kul Allah karşısında alçalıp yoksulluğa, zorluklara katlanarak, tutumlu olarak sabır ve ödül kazanması içindir. Bu, ahiret zorluklarına delalet etmektedir. Şehvetin önünün alınması, dünyada ona bir nasihatçi olması içindir. Bir ecelin zamanı olduğunu, dünya ve ahirette fakirlik ve yoksulluğun ne derecede zor olduğunun bilinmesi içindir.

İnsan öldürmenin haram olmasının sebebi:

İnsan öldürmenin, insanlara fesat olacağından dolayı Allah onu haram etmiştir.

Allah’ın, anne-babaya saygısızlığı haram etmesinin sebebi:

Çünkü bunda, Allah’ın itaatinden ve anne-babanın itaatinden çıkılması vardır. Nimetlere kâfir olmayı içinde taşımakta şükretmeyi ortadan götürüp neslin azalıp yok olmasına sebep olacaktır. Valideyne saygısızlık, onların değerlerinin azalmasına, haklarının tanınıp bilinmemesine, yakınlık ve akrabalığın kesilmesine, valideynin çocuklarına olan ilgisinin yok olmasına sebep olacaktır. Çocukları onlara iyilik etmeyi terk ettiğinden dolayı, onlar da çocukları terbiye edip yetiştirmeyi bırakacaklardır.

Zinanın haram olması:

İnsanların birbirlerini öldürme fesadından ve nesillerin yok olmasına, karışmasına sebep olduğundan dolayıdır. Çocuk terbiyesinin terk edilmesi ve vârisler arasında fesadın ortaya çıkması ve daha nice buna benzer fesatlardan dolayıdır.

OKAN EGESEL