‘Şaban’ın son haftasını telafi et!

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Muhammed b. Mûsa b. Mütevekkil, Ahmed b. Abdullah'tan şöyle dediğini naklediyor:

İmam Rıza'dan, "Zülfikar kılıcı Resûlullah’a (s.a.a) nereden gelmişti?" diye sordum.

Buyurdular ki: “Onu Cebrail (a.s) gökyüzünden getirdi. Üzerinde gümüşten bir süs vardı. Şimdi o kılıç Benim yanımdadır.”

Muhammed b. Hasan, Hüseyin b. Halid'den, İmam Rıza (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bizim soyumuzdan olanların yüzüne bakmak ibadettir.”

Oradakiler dediler ki; “Ey Resûlullah’ın torunu! Bu soydan kastınız masum imamlar mıdır, yoksa Resûlullah’ın soyundan gelen herkes mi?”

İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdular: “Resûlullah’ın soyundan gelen herkesin yüzüne bakmak, doğru yoldan sapmayıp günaha düşmedikleri müddetçe ibadettir.”

Ahmed b. Muhammed el-Hemdanî'den, o da İmam Cevad (a.s) vasıtasıyla İmam Rıza (a.s)'dan, o da dedeleri vasıtasıyla Hz. Resûlullah’tan (s.a.a) şöyle buyurduğunu naklediyor: “Onların çok namaz kılmaları, oruç tutmaları, hacca gitmeleri ve ihsan yapmaları ve gece karanlığındaki zikirlerine bakmayın. Fakat doğru konuşmalarına ve emaneti eda etmelerine bakın.”

Temim b. Abdullah el-Kureşi, Uyun'da zikredilen senetle Abdusselam el-Herevi'den şöyle dediğini naklediyor:

Şaban ayının son cumasında, Ali b. Mûsa er-Rıza (a.s)'ın yanına gittim, İmam (a.s) bana şöyle buyurdular: “Ey Eba Salt! Şâban ayının çoğu geçti, bugün bu ayın son Cuma'sıdır. Bu ayda yapılması sevap olan ve tembellik ederek yapmadığın hayır amelleri bu son bir haftada telafi et. Sana faydası olan işleri yapmaya koyul; faydası olmayan işleri ise terk et. Çokça dua et, mağfiret dile, Kur'an oku ve işlemiş olduğun günahlardan tevbe ederek Allah'a yönel ki böylece Allah'a muhlis olduğun halde Allah'ın ayı sana yönelmiş olsun.

Bu ayda boynunda olan bütün emanetleri eda et; mü’minlere karşı kalbinde herhangi bir kin varsa onu kalbinden sök at; işlemiş olduğun bütün günahlardan uzak dur. Allah'tan kork; gizli ve aşikâr olan işlerinde Allah-u Teâlâ’ya tevekkül et. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah-u Teâlâ işini neticeye ulaştıran ve her şey için takdir kılmış olandır.

Bu ayın geri kalan günlerinde şu zikri çok tekrarla: ‘Allahumme in lem tekun kad gaferte lena fîma meza min Şâban, feğfir lena fîma bekıye minhu/Allah'ım, eğer Şâban ayının geçen günlerinde bizi bağışlamamış isen, öyleyse geriye kalan günlerinde bizi bağışla.’ Allah-u Teâlâ Ramazan ayının hatırına birçok kimseyi bu ayda cehennem ateşinden kurtarmaktadır.” OKAN EGESEL