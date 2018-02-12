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‘Sahibiniz gelene kadar inancınızı koruyun’

İmam Ca’fer (a.s.) buyurdu ki: “Âleme öyle bir sebte gelecek ki ilim tıpkı yılanın deliğe saklandığı gibi gizlenecektir.” “Sebte nedir?” diye sorulduğunda ise, “Zamanın bir dilimidir, halk bu durumda iken onların yıldızları doğacaktır. Allah sizin sahibinizi getirene kadar (üzerinde olduğunuz inancı) koruyun” buyurdu

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:52
‘Sahibiniz gelene kadar inancınızı koruyun’

Abân bin Tağlib der ki:

İmam Ebu Abdullah (aleyhisselam) bana şöyle buyurdu: “Ey Abân! Âleme öyle bir sebte gelecek ki ilim tıpkı yılanın deliğe saklandığı gibi gizlenecektir.”

Arz ettim ki: “Sebte nedir?”

Buyurdu ki: “Zamanın bir dilimidir, halk bu durumda iken onların yıldızları doğacaktır.”

Arz ettim ki: “Sana feda olayım, biz ne yapmalıyız. Ve o zamanda ne olacak?”

Bana buyurdu ki: “Allah sizin sahibinizi getirene kadar (üzerinde olduğunuz inancı) koruyun.”

Bu mütevatir hadislerden de anlaşıldığı üzere İmam Mehdi’nin gaybeti ve ilmin gizlenmesi sahihtir. İlimden maksat, Allah’ın yeryüzündeki hüccetidir. Bu rivayetler mü’minlerin, on iki İmam’a karşı görevlerini de kapsamaktadır. Yani mü’minler aynı inançlarını korumalı, akidelerini değiştirmemelidirler. Ve sabit kalıp, hak inançları üzerinde direnmelidirler. Ve kendilerine vaad edilen zuhuru beklemelidirler. Ve onlar gaybet zamanında İmam’larını ve hüccetlerini görmediklerinden dolayı mâzurdurlar. İmam’ın zuhurundan önceki her asır ve zamanda İmam’ın şahsiyetini, adını, soyunu tanımak onlara çok zor olacaktır ve O’nu aramak, O’nun peşinden koşmak, yerini bulmak onlara yasaklanacaktır. Böylece O’nu açıkça görmeleri doğal olarak imkansız olacaktır.

İmamların Hz. Mehdi ve gayba çekilişi hakkındaki hadislerinden haberi olmayan cahiller, O’nu görmek isterler ve Hz. Mehdi’nin gaybete çekildiğini inkâr ederler. Çünkü onlar ilimden uzaktırlar. Ehl-i marifet ise emrolundukları şeye teslim olurlar ve görevlerini ifâ etmeye çalışır, sabretmeye emrolundukları şeye sabrederler. Onların ilimleri ve bilgileri, onları; Allah’ın rızasını kazanmaya, Allah’ın velilerini onaylamaya, onların emrine uymaya ve onların men ettiklerinden çekinmeye doğru sevk eder.

Onlar Allah’ın Kur’an’da kendilerini uyardığı şeylerden çekinirler. Yani on dört masuma itaat etmek Kur’an’da Allah’a itaat ile eşit bilindiğinden Resûlullah’ın ve on iki İmam’ın sözlerine karşı çıkmaktan çekinirler. Çünkü yüce Allah buyuruyor ki: “O’nun emrine karşı çıkanlar, kendilerine bir fitnenin veya acı bir azabın ulaşmasında korksunlar.” (Nur, 63).

Ve Allah şöyle buyurur: “Allah’a, Resûlüne ve içinizdeki emir sahiplerine itaat edin.” (Nisâ, 57).

Ve buyuruyor ki: “Ve Allah’a itaat edin ve Resûlüne itaat edin ve dikkat edin. Eğer geriye dönerseniz bilin ki Resûlümüz sadece bildirir.” (Mâide, 92).

Abdullah bin Sinan’dan naklolunduğu üzere buyuruluyor ki: “Hidayet İmam’ınızı ve bayrağını göremediğiniz zaman ne yapacaksınız?”

Bu hadis küçük gaybette vuku bulan olayları ve İmam’ın dört sefirini beyan etmektedir. Çünkü dört sefir, Hz. Mehdi ile taraftarları arasında aracı idiler. Onların ölmesi ile gaybet-i suğra (küçük gaybet) sona erdi. Onlar bayrak idiler ve onların ölümü ile artık Hz. Mehdi zuhur edene kadar asla görünmeyecektir. Ve Allah’ın velileri olan on iki İmam’ın da buyurduğu gibi büyük bir boşluk ve hayret başladı; ikinci gaybet (büyük kayboluş) başladı. Allah’tan bizlerin basiret ve hidayetimizi artırmasını ve rahmeti ile rızasını kazanmayı bizlere nasip etmesini diliyoruz. (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

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