Şefaatini inkâr edene, şefaat yoktur

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Hz. Ali (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.a) Hayber savaşında sancağı bana teslim etti ve ben de, Allah-u Teala Hayber'i benim elimle fethedinceye dek savaştan çekilmedim.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ben, insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla görevlendirildim. Bu cümleyi söyledikleri an, onların can ve malları bana haramdır.”

Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.a), öldüğü güne dek üç gün peş peşe buğday ekmeğinden doyuncaya kadar yemedi.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Selman, biz Ehl-i Beyt'ten'dir.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ebuzer bu ümmetin sıddıkıdır (en doğru konuşanıdır).”

Aynı senetle Hz. Resûlullah (s.a.a)'in Hz. Ali (a.s)'a şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ey Ali, nâmahrem bir kadını gördüğünde ona ikinci kez bakma. Çünkü sadece ilk bakış senin için caizdir.”

Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.a) beni Yemen valiliğine gönderdiğinde şöyle buyurdu: ‘Eğer halk hüküm vermen için sana başvurduklarında her iki tarafı dinlemeden hüküm verme.’ Ben (Resûlullah (s.a.a)'in bu tavsiyesine uydum ve) ondan sonra artık hiçbir meselenin hükmünde şüpheye düşmedim.”

Aynı senetle Hz. Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Sizin en hayırlınız güzel söz söyleyen, (halka) yemek veren ve insanlar uykudayken geceleri namaz kılanınızdır.”

Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kim Resûlullah (s.a.a)'in şefaatini inkâr ederse, Resûlullah (s.a.a)'in şefaati ona ulaşmaz.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Dünya, Hüseyin'in evlatlarından biri kıyam edip onu, zulümle dolduktan sonra adaletle doldurmadıkça sona ermeyecektir.”

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