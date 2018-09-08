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SEKA'nın kapanması kötü oldu

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz, kağıtta Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu ifade ederek bunun nedeninin yıllar önce Seka kağıt fabrikalarının kapatılması olduğunu vurguladı

08 Eylül 2018 Cumartesi 20:54
SEKA'nın kapanması kötü oldu

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz, Ankara Matbaacılar, Ciltçiler ve Sanatkarları Esnaf Odası'nda sektörde yaşanan sorunlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, kağıt tedarik etmede ciddi sıkıntılar yaşandığını, birçok alanda kağıt ve kartonların yüzde 90'ına yakının yurt dışından ithal edildiğini söyledi.

Gürbüz, kağıtta Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu ifade ederek bunun nedeninin yıllar önce Seka kağıt fabrikalarının kapatılması olduğunu kaydetti. Türkiye'de 1. hamur kağıt üreten beş fabrika olduğunu anlatan Gürbüz, "Bunların yıllık kapasite toplamları yılda 250 bin ton civarında, oysa ülkemizde yılda yaklaşık 650 bin ton 1. hamur kağıt kullanılmakta, geri kalan 400 bin ton kağıt ithal edilmektedir" dedi.

Devlet teşvik versin, biz kuralım

Yeni kağıt fabrikaları kurulmasını talep eden Gürbüz, "Devlet kuramıyorsa, bizlere arazi versin, teşvik versin, destek versin, yol göstersin; tüm matbaacılar, yayıncılar, gazeteciler, kağıt tedarikçileri hep birlikte fabrika kuralım ve işletelim" şeklinde konuştu.

Türkiye'de kullanılan kağıdın sadece yüzde 30'unun geri dönüştürüldüğüne dikkati çeken Gürbüz, "Bunun daha çok arttırılması için tüm ülke olarak bir geri dönüşüm seferberliği başlatılmalıyız. Geri dönüşümün yüzde 60-70’lere çıkarılması için çalışmalar yapmalıyız. Bu sayede cari açığın ve işsizliğin biraz da olsa düşeceğini söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Çok sayıda matbaa kapanma riskiyle karşı karşıya

Sektörde birçok işletmenin kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz, karton ve kağıt ithalatında gümrük vergisi alınmamasını, geçici bir süre kağıt ve kartondan KDV alınmaması ve sektördeki işletmelerin yapılandırılan borçlarının 2019 yılına ertelenmesini talep etti.

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