'Seni kaybeden ne bulmuştur?'

İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Dostluk kazanılmış bir akrabalıktır.” (Tuhef’ul-Ukul, 97).

Yine buyurdu: “Akrabalık dostluğa, dostluğun akrabalığa ihtiyacından daha çok muhtaçtır.” (Nehc’ul-Belağa, 308. hikmet).

Sevgiyi doğuran faktörler hususunda İmam Ali (a.s), “Üç şey sevgiye neden olur: Güzel ahlak, güzel arkadaşlık ve alçak gönüllülük” buyurdu. (Gurer’ul-Hikem, 4684).

Aynı hususta İmam Sâdık (a.s) da, “Üç şey sevgi oluşturur: Din, alçak gönüllülük ve bağış” buyurdu. (Tuhef’ul-Ukul, 316).

Dostluğa layık olmayanlar hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: “Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir milletin, babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları olsa bile Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere, sevgi beslediklerini görmezsin. İşte Allah, imanı bunların kalplerine yazmıştır.” (Mücadele, 22).

Aynı hususta İmam Ali'nin (a.s) sözlerinden bazıları şöyledir:

“Avam tabakasının dostluğu bulutlar gibi dağılır ve bir serap gibi yok olup gider.” (Gurer’ul-Hikem, 9872).

“En çabuk biten dostluk kötülerle kurulan dostluktur.” (a.g.e., 3124).

“Allah’ın düşmanlarını sakın sevme, Allah’ın dostlarından başkasına sevgi gösterme. Her kim bir topluluğu severse onlarla haşrolur.” (a.g.e., 27034).

Müminlerin Allah’ı sevmesi hususunda Kur'an'da şöyle buyurulur: “De ki: Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler sizce Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise, Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin. Allah fâsık kimseleri doğru yola eriştirmez.” (Tevbe, 24).

“İnsanlar arasında, Allah'ı bırakıp, O’na koştukları eşleri ilah olarak benimseyenler ve onları, Allah'ı severcesine sevenler vardır. Müminlerin Allah'ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman, bütün kuvvetin Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın azabının şiddetli olduğunu anlayacaklardır!” (Bakara, 165).

İmam Hüseyin (a.s) bir duasında şöyle buyurmuştur: “Senden başkasını sevmesin diye dostlarının kalbinden başkalarını çıkaran Sensin. Seni kaybeden ne bulmuştur? Seni bulan ne kaybetmiştir? Senin yerine başkasından hoşnut olan şüphesiz zarar etmiştir.” (el-Bihar, 98/226/3).

İmam Sâdık (a.s) buyurdu ki: “İnsan Allah’ı kendisinden, babasından annesinden, çocuklarından eşinden, malından ve tüm insanlardan daha çok sevmedikçe Allah’a olan imanı halis olmaz.” (a.g.e, 70/25/25).

İmam Sâdık (a.s), “Kalp Allah’ın haremidir. Allah’ın hareminde Allah’tan gayrisine yer vermeyin” buyurdu. (Cami’ul-Ahbar, 518/1468).

Yine İmam Sâdık (a.s) buyurdu ki: “Sevgi korkudan daha üstündür.” (el-Kafi, 8/129/98). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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