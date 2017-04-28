Şeytan, namazını koruyandan korkar

Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s.) isimli

eserinde buyuruyor ki: İmam Rıza (a.s), ceddi Ali bin Ebu Tâlib’den, “Onlar haram yiyicilerdir” (Maide/42) ayetinin tefsiri hakkında şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Haram yiyicilerden maksat, kardeşinin ihtiyacı karşılığı hediyesini kabul eden kimsedir” (Yani dünya malı tamahıyla onun ihtiyacını karşılıyor ve rüşvet alıyor).

İmam Rıza (a.s) şöyle nakletmiştir: Resûlullah (s.a.a) buyurdu ki: “İman dille ikrar etmek, kalple tanımak ve organlar ile amel etmektir.” Yine Resûlullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Allah Tebarek ve Teâlâ buyuruyor ki: Ey Âdemoğlu! Bana karşı insaflı davranmıyorsun; Ben nimet vermekle seni seviyorum, oysa sen günah işlemekle Bana buğzediyorsun; Benim hayrım sana inmektedir, oysa senin şerrin Bana doğru ulaşmaktadır; sürekli her gece ve gündüz bir melek senin çirkin amellerini Bana bildirir. Ey Âdemoğlu! Eğer kendi sıfatlandığın halini bilmediğin halde başka birisinden duymuş olsaydın, ona karşı mutlaka nefret ve buğzetmeye koyulurdun.” Yine Resûlullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Çocuklarınızı, doğumlarının yedinci günü sünnet edin; çünkü bu iş onlar için daha temiz ve onların gelişmesi için daha elverişlidir.” Yine Resûlullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Allah katında en üstün amel, içinde şüphe olmayan imandır; ganimetinde hıyanet olmayan cihaddır; kabul olunmuş olan hacdır. Cennete ilk girecek olan şehitlerdir; efendisine kullukta bulunan onun hayrını isteyen köledir; aile sahibi olan iffetli ve takvalı kişidir. Cehenneme ilk girecek olan da halka musallat olup adaletle davranmayan hükümdar, malının farz olan hakkını vermeyen zengin ve kibirlenen fakirdir.”

Yine Resûlullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Mümin beş vakit namazlarını korudukça şeytan sürekli olarak ondan taraf korku içerisindedir ama onları zayi ettiğinde (onun vakitlerine önem vermediğinde), ona cüret (hücum) edip onu günaha sokar. Her kim farz bir namazı doğru olarak kılacak olursa Allah indinde bir duasının kabul edilmesine hak kazanır.” Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kim farz olan namazını kılarsa, her namazından sonra bir duası Allah katında

kabul olur.”

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