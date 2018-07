'Size, görmek değil işitmek yetsin'

Hz. Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Dünyanın her şeyinin duyulması görülmesinden daha büyüktür. Ahiretin ise her şeyinin görülmesi duyulmasından daha büyüktür. O halde size, görmek değil de işitmek, gaybı görmek değil de haberdar olmak yetsin”