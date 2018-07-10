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'Size, görmek değil işitmek yetsin'

Hz. Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Dünyanın her şeyinin duyulması görülmesinden daha büyüktür. Ahiretin ise her şeyinin görülmesi duyulmasından daha büyüktür. O halde size, görmek değil de işitmek, gaybı görmek değil de haberdar olmak yetsin”

10 Temmuz 2018 Salı 00:00
'Size, görmek değil işitmek yetsin'

Kur’an'da ahiretin üstün dereceleri hakkında şöyle buyurulur:

“Onları birbirlerinden nasıl üstün kıldığımıza bir bak! Doğrusu ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.” (İsra, 21).

“Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez.” (Secde, 17).

“Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.” (Gafir, 39).

Aynı hususta İmam Ali'nin (a.s) hikmetli sözlerinden bazıları şöyledir:

“Dünyanın her şeyinin duyulması görülmesinden daha büyüktür. Ahiretin ise her şeyinin görülmesi duyulmasından daha büyüktür. O halde size görmek değil de işitmek, gaybı görmek değil de haberdar olmak yetsin.” (Nehc’ul-Belağa, 114. hutbe).

“Bu dünyada en büyük maksadına erişen kimse, ahirette en küçük nasibine ulaşan kimse gibi bile (üstün) değildir.” (Nehc’ul-Belağa, 370. hikmet).

“Kalacağı yurdunu bayındır kılan kimse akıllıdır.” (Gurer’ul-Hikem, 8298).

“Dünya geçicidir. Ahiret ise ebedidir.” (a.g.e., 4).

“Ahiret, karar kılacağınız yurdunuzdur. Sizler için baki kalacak şeyleri ahiretiniz için hazırlayın.” (a.g.e., 2050).

“Kısa bir gün olan dünyadan, uzun bir gün olan ahiret yurdu için azık almaya çalışın. Zira dünya iş ve amel; ahiret ise kalma ve karşılık görme yurdudur.” (Nehc’us-Saadet, 3/150).

“Şüphesiz dünya geçiş, ahiret ise kalış yurdudur. Geçiş yurdunuzdan kalış yurdunuz için azık edinin.” (Nehc’ul-Belağa, 203. hutbe).

“Sakın karar kılacağınız diyardan (gaflet edip) aldanmayın.” (Gurer’ul-Hikem, 2734).

“Ahiretin sonu bekadır.” (a.g.e., 2353).

“Ahiretin her şeyi ebedi ve bakidir.” (a.g.e., 7298).

"Karar kılacağı yer için çalışan kimsenin ameli halis olur.” (a.g.e., 8599).

İmam Zeynelâbidin (a.s.) ise şöyle buyurmuştur: “Her kim ahiret sevabını ümid ederek dünya karşısında sabrederse; hiç şüphesiz önemli bir şeye erişmek için küçük bir şey karşısında sabretmiştir. Bundan da büyüğü ise dünyada kaybettiklerini, ulaştığı bir selamet ve elde ettiği bir ganimet bilen kimsedir.” (Mustedrek’ul-Vesail, 2/480/2513). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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