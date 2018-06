Allah (c.c.), Kur'an'da buyuruyor ki: "Yoksa Allah, içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?” (Âl-i İmran, 142).

İmam Ali (a.s.), “Cennete sadece zorluklarla ulaşılabilir” buyurdu. (Gurer’ul-Hikem, 4204).

İmam Bâkır (a.s.) buyurdu ki: “Cennet istenilmeyen ve sabretmeyi gerektiren şeylerle kaplıdır. O halde her kim dünyada bu zorluklar karşısında sabrederse cennete gider. Cehennem ise lezzetler ve nefsanî isteklerle çevrilmiştir. O halde her kim nefsanî lezzetlere ve şehvetlere uyarsa cehenneme girer.” (el-Kafi, 2/89/7).

İmam Rıza (a.s.) da, “Her kim Allah’tan cenneti ister de zorluklar karşısında direnmezse şüphesiz kendisini gülünç duruma düşürmüştür” buyurdu. (el-Bihar, 78/356/11).

Cennetin kimlere farz olduğuna dair Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki:

“Her kim iki sakalı ve iki bacağı arasındaki şey (dili ve cinsel organı) hususunda bana garanti verirse ben de ona cenneti garantilerim.” (Mean’il-Ahbar, 411/99).

“Siz Benim için altı şeye kefil olun ben de sizin için cennete kefil olayım. Konuştuğunuzda yalan söylemeyin, söz verdiğinizde vefasızlık göstermeyin, size güvenildiğinde hıyanet etmeyin, gözlerinizi (haramlar karşısında) yumun, cinsel organlarınızı koruyun, ellerinizi ve dillerinizi sakındırın.” (Emali es-Seduk, 82/2).

Kur'an'da, “Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir” (Maide, 72) buyuruldu.

Aynı husustaki hadisler de şöyledir:

“Cennet şu üç kimseye haramdır: Sürekli (Allah’a) minnet eden, gıybet eden ve sürekli şarap içen kimseye.” (el-Zuhd li’l Huseyin b. Said, 9/17).

“Hilekâr ve hain kimse asla cennete giremez.” (Kenz’ul-Ummal, 43777).

“Her kim bir kavmin yöneticisi olur ve onlara hıyanet ederse Allah cenneti ona haram kılar.” (Tenbih’ul-Havatir, 2/227).

Cennetin kapıları hakkında ise Kur'an'da şöyle buyuruluyor: “Kapıları onlara açılmış Adn cennetleri vardır.” (Sad, 50).

Resûlullah (s.a.a.), “Şüphesiz cennet kapıları kılıçların gölgesi altındadır” buyurdu. (ed-Durr’ul-Mensur, 1/597).

İmam Ali (a.s.) ise, “Şüphesiz cennetin sekiz kapısı vardır. Bir kapısından peygamberler ve sıddıklar, bir kapısından da şehitler ve salihler girer. Beş kapısından ise taraftarlarımız ve bizi seven kimseler girer. Bir kapısından ise La ilahe illallah diye şahadette bulunan ve kalbinde zerre miktarınca biz Ehl-i Beyt’e öfkesi bulunmayan diğer Müslümanlar girer.” (el-Hisal, 408/6). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL