‘Şu altı şey yiğitliktendir’

Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

İmam Rıza (a.s), Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletti: “Evlat, reyhandır; benim iki reyhanım da Hasan ve Hüseyin'dir.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletti: “Ey Ali! Sen cennet ve cehennemi bölensin; sen cennet kapısını çalacak hesapsız olarak cennete gireceksin.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ehl-i Beyt'imin sizin aranızdaki misali (konumu) Nuh'un gemisi misali gibidir; kim o gemiye bindiyse kurtuldu, kim de ondan geri kaldıysa boğuldu ve ateşe düştü.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Allah'ın ve Resulünün gazabı, kanımı (başka bir nüshaya göre zürriyetimin kanını) döken ve Ehl-i Beyt'im hakkında beni inciten kimseye şiddetlendi.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Bir melek benim yanıma gelerek şöyle dedi: Ey Muhammed! Allah-u Teâlâ sana selam söyleyip şöyle buyuruyor: Ben Fâtıma'yı Ali ile nikahladım, sen de Fâtıma’yı Ali ile nikahla; ben Tuba ağacına inci, yakut ve mercan getirmesini emrettim; gök ehli bu evlilikten dolayı sevindiler. Yakın bir zamanda cennet gençlerinin efendisi iki evlat dünyaya gelecek; cennet ehli onların vesilesiyle süslenecek. Öyleyse ey Muhammed! Seni müjdeliyorum; şüphesiz sen önceki ve sonraki insanların en üstünüsün.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletti: “Altı şey yiğitliktendir; üçü vatanda, üçü de yolculukta… Vatanda olan şunlardır: Allah'ın Kitabını (Kur'ân'ı) okumak, Allah'ın mescitlerini (camileri) imar etmek (şenlendirmek), Allah için kardeş edinmek. Yolculukta da olanlar ise şunlardır: Azığı infak etmek (bağışta bulunmak), güzel huylu olmak ve günaha düşmeyecek şaka ve mizah yapmak.”

İmam Rıza (a.s) Resûlullah’ın (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Yıldızlar gök ehli için emniyet ve kurtuluş vesileleridir; Ehl-i Beyt'im de ümmetim için emniyet ve kurtuluş vesilesidir.”

İmam Rıza (a.s), ceddi Ca’fer b. Muhammed (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Babam Muhammed b. Ali'nin (İmam Bâkır'ın) yüzüğünün taşına şöyle yazılmıştı: Zannî billahi hasen ve binnebiyy'il mutemen ve bilvasiyyi zi'l menen ve bi'l Huseyn ve'l Hasen/Allah'a zannım iyidir, güvenilir Peygambere de; minnet (ihsan) sahibi vasiye; Hüseyin ve Hasan'a da…”

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