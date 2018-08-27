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'Şüphesiz Ali Benden sonra velinizdir'

Veheb b. Hamza şöyle diyor: "Ali ile Medine’den Mekke’ye yolculuk ettik. Yolda kendisinden biraz sertlik gördüm. Kendi kendime, 'Peygamber’i gördüğümde söyleyeceğim” dedim. Resûlullah’ı gördüğümde Ali’yi kötüledim. Resûlullah bana şöyle buyurdu: “Ali için Bana bunları deme! Şüphesiz Ali Benden sonra velinizdir”

27 Ağustos 2018 Pazartesi 01:01
'Şüphesiz Ali Benden sonra velinizdir'

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Ali Bendendir ve ben de Ali’den ve Ali her mü'minin velisidir.” (Kenz’ul-Ummal, 32938).

İmran b. Huseyn şöyle diyor:

Resûlullah (s.a.a) bir seriyye gönderdi ve onlar, Ali b. Ebi Tâlib’i emir olarak tayin etti. O bu yolculukta bir şey yaptı. Biz yolculuktan döndükten sonra Resûlullah’ın (s.a.a.) yanına vardık, ona selam verdik. Onlardan birisi kalkarak şöyle dedi: “Ya Resûlallah! Şüphesiz Ali şöyle ve şöyle yapmıştır.”

Resûlullah (s.a.a.) ondan yüz çevirdi. Sonra ikincisi kalktı ve birinci şahsın dediği şeyleri tekrarladı. Böylece dört kişi kalktı ve hepsi de ilk kişinin dediklerini tekrar etti.

Resûlullah (s.a.a) dördüncü şahsa dönerek yüzünün rengi değişmiş bir halde şöyle buyurdu: “Bana Ali’yi çağırın, bana Ali’yi çağırın, bana Ali’yi çağırın! Şüphesiz Ali Bendendir ve Ben de Ali’denim. Ali Benden sonra her mü'minin velisidir.” (Tarih-i Dimeşk, Hz. Ali’nin Biyografisi, 1/380/486).

Veheb b. Hamza şöyle diyor:

Ali b. Ebi Talib ile Medine’den Mekke’ye yolculuk ettik. Yolda kendisinden biraz sertlik gördüm. Kendi kendime, “Dönüp Peygamber’i gördüğümde ona söyleyeceğim” dedim.

Döndükten sonra Resûlullah’ı (s.a.a.) gördüm ve ona Ali’yi kötüledim. Resûlullah (s.a.a.) bana şöyle buyurdu: “Ali için Bana bunları deme şüphesiz Ali Benden sonra velinizdir.” (a.g.e., s.385/491).

Bureydet’ul-Eslemi şöyle diyor:

Resûlullah bizlere, Ali’ye “Mü'minlerin Emiri” diye selam vermemizi emretti. O gün biz yedi kişiydik ve ben hepsinden küçüktüm. (a.g.e., 2/260/777).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ali hak iledir, hak da Ali iledir ve onun etrafında döner.”

İbn-i Ebi'l-Hadid şöyle diyor: "Resûlullah (s.a.a.) bir çok sahih hadisinde, 'Ali hak iledir' buyurmuştur.” (Şerh-u Nehc’il-Belağa-i İbn-i Ebi’l-Hadid, 2/297).

Resûlullah'ın (s.a.a) Hz. Ali hakkında buyurduğu bazı ifadeler şöyledir:

“Hak bununladır, hak bununladır (yani Ali iledir).” (Kenz’ul-Ummal, 33018).

“Ali nereye meyil ederse hak onunladır.” (el-Kafi, 1/294/1).

“Allah’ım! Ali nereye dönerse hakkı da onunla döndür.” (Tarih-i Dimeşk, İmam Ali’nin Biyografisi, 3/118/1159).

“Ali hak iledir ve hak da Ali ile. Kıyamet günü havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar.” (a.g.e., s.120/1162; Tarih-i Dimeşk, Ali’nin (a.s.) Biyografisi, 3/117-123). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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