Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri’den nakleder ki:

“Kıyamet günü halk dört grup halinde haşrolunacaktır: Bazıları bir bineğe binecek, bazıları yürüyerek gelecek, bir grup sürünerek gelecekler, diğer bir grup ise yüzüstü gelecek işitmezler, konuşamazlar ve göremezler, düşünemezler, konuşamazlar, özür getirsinler diye onlara izin verilmez. Ateş onların yüzünü yakacaktır; onlar hep ateşte kalacaklardır.”

Ona dediler ki: “Ey Kâ’b! Yüzüstü gelerek bu durumda haşrolunacak olanlar kimlerdir?”

Dedi ki: “Onlar dalalette, dinsizlikte ve bozgunculukta olanlardır. Allah’ın karşısına ne kötü bir halde çıkarlar. Halifelerine Peygamberlerinin vasisine, en alimlerine, en önde gelenlerine, en faziletlerine, bayraktarlarına, Havz’ın sahibine ve alemde tek ümit olunana karşı savaştılar. O öyle bir ilimdir ki; asla cahil olamaz. Ve öyle bir yoldur ki; ondan çıkan helak olur ve cehenneme düşer. O; Ali’dir. Ka’b’ın Rabbine and olsun ki, o en alimleridir. En önce İslam’a giren ve en çok hilm sahibi olanlarıdır. Başkasını Ali’den öne geçirene bu Kâ’b çok şaşırır.

Kıyam edecek (Kâim) olan Mehdi, Ali’nin soyundandır. O bu yeryüzünü, yeryüzünden başka bir hale getirecektir. Rum ve Çin’in Hıristiyanlarının aleyhinde İsa bin Meryem ile delil getirecektir. Kâim Mehdi, Ali’nin neslindendir. Hayırda, görünüşte ve ahlakta en çok Hz. İsa’ya benzeyen odur. Allah peygamberlere verdiği (azameti) ona da verecektir. Ona faziletler ve ziynet verecektir. Şüphesiz Mehdi, Ali’nin evladıdır. Onun gaybeti, tıpkı Yusuf’un gaybeti gibidir ve onun dönüşü tıpkı İsa bin Meryem’in dönüşü gibidir. Gaybetinden sonra kızıl yıldızın doğuşu ile birlikte zuhur edecektir. Zevrâ mahvolacaktır ve o, Rey’dir.[2]

O esnada Mezure yani Bağdat çökecek. Süfyani ortaya çıkacak. Abbasoğulları, Ermeni ve Azerbaycan gençleriyle savaşacak. Bu öyle bir savaştır ki onda binlerce insan öldürülecek. Herkesin kılıcının kabzası süslüdür. O sırada siyah bayraklar göğe yükselecek. bu savaşla birlikte tehlikeli taun ve kızıl ölüm gelecektir.”

Kahili der ki:

İmam Ebu Abdullah Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Birbirinize karşı iyi davranın birbirinize yardım ve merhamet edin. Tohumları yaran insanı yaratana and olsun ki, size öyle bir zaman gelecek ki dirhem ve dinarınızı koyacak bir yer bulamayacaksınız. Yani Hz. Mehdi’nin zuhurundan sonra Allah’ın ve Hz. Mehdinin fazlı ve lütfu sayesinde halk öyle gani olacak ki paralarını harcayacak yer bulamayacak.”

Dedim ki: “Bu ne zaman olacak?”

Buyurdu ki: “İmamınızı kaybettiğiniz zaman. Hep böyle kalacaksınız, sonra tıpkı güneş gibi sizin üzerinize doğacak. Siz ondan önce çok ümitsiz olacaksınız. Sakın onun hakkında şüphe ve tereddüt etmeyin. Nefsinizden şüpheleri atın. Ben sizleri uyardım, siz de buna uyun. Allah’tan sizlerin tevfik ve irşadınızı niyaz ediyorum.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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