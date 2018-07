'Ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur'

Cenab-ı Hak, Kur'an'da ülfet konusunda şöyle buyurdu:

“Seni ve iman edenleri yardımıyla destekleyen, kalplerini uzlaştıran O’dur. Eğer yeryüzünde olan her şeyi infak etsen bile, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın, ama Allah onları uzlaştırdı. Doğrusu O güçlüdür, hikmet sahibidir.” (Enfal, 62-63).

“Allah'ın size olan nimetini anın. Hani düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.” (Âl-i İmran, 103).

Aynı hususta Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “En iyileriniz ahlak açısından en güzel olanınızdır. Ülfet edenler ve edilenler işte bunlardır.” (Tuhef’ul-Ukul, 45).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Mü'minlerin en hayırlısı, mü'minlerin kendisiyle ülfet ettiği kimsedir. Ülfet etmeyen ve edilmeyen kimsede hayır yoktur.” (el-Bihar, 75/265/9).

Yine Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Yarın kıyamet gününde bana en yakın olanınız ahlak açısından en güzel ve insanlara en yakın olanınızdır.” (a.g.e., 77/150/83).

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Dağları yerinden sökmek birbirine zıt kalpleri birleştirmekten daha kolaydır.” (el-Bihar, 78/11/70).

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “İnsanların kalpleri yabanidir. Her kim onlarla ülfet edinirse ona yönelirler.” (Gurer’ul Hikem, 6776).

Yine İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ne mutlu Allah’a itaatte insanlarla ülfet eden ve insanların kendisiyle ülfet ettiği kimseye.” (el-Bihar, 78/56/112).

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İyiler birbiriyle karşılaşınca her ne kadar birbirlerine sevgi ve dostluk izharında bulunmasalar da kalpleri yağmurun nehir sularına karıştığı hızıyla birbirlerine ünsiyet edinirler. Kötüler birbiriyle karşılaştığında her ne kadar birbirlerine dilleriyle dostluk ve sevgi izharında bulunsalar da kalpleri birbirine ünsiyet ve ülfetten uzaktırlar. Dört ayaklı hayvanlar gibi her ne kadar uzun bir müddet bir ahırda otlansalar da birbirine sevgiden uzaktır.” (Tuhef’ul-Ukul, 373). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

