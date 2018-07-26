Velayet makamı son farzdır

Cenab-ı Hak, Kur’an'da şöyle buyuruyor: “Onlar, 'Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap' derler.” (Furkan, 74).

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “(Allah, Peygamberini) Hakka davet etmek insanlara şahit olmak üzere gönderdi. O, Rabbinin risaletini hiçbir gevşeklik ve ihmalkârlık etmeksizin ulaştırdı. O, zayıflık göstermeksizin ve hiçbir bahane aramaksızın Allah yolunda düşmanlarıyla savaştı. O, takva sahiplerinin imamı ve hidayete ermişlerin gözüdür.” (Nehc’ul-Belağa, 116. hutbe).

Yine İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sonunda münezzeh olan Allah’ın kerameti (peygamberlik makamı) Muhammed’e (s.a.a.) ulaştı. Allah O'nu en üstün ve değerli soydan seçti. O'nun (ıtretinin, soyunun) uzun dalları vardır ve meyvesine erişilmez. O takva sahiplerinin imamı ve hidayete ermişlerin basiretidir. O’nun sireti itidal; sünneti rüşd; kelamı hakkı bâtıldan ayırıcı ve hükmü adildir.” (a.g.e., 94. hutbe).

Kur'an'da dinin tamamlanmasıyla ilgili ayet şöyledir: “Bugün, size dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslamiyet’i beğendim.” (Maide, 3).

Bu hususta İmam Rıza (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Peygamber’in (s.a.a.) ömrünün son yılı olan veda haccında, 'Bugün sizlere dininizi kemâle erdirdim' ayeti nazil oldu ve böylece imamet işi dinin kemâlinden sayıldı.” (Nur’us-Sakaleyn, 1/589/33).

İmam Bâkır (a.s.) da şöyle buyurmuştur: “Farzdan sonra başka bir farz iniyordu. Velayet makamı son farzdı. Aziz ve Celil olan Allah, 'Bugün sizlere dininizi kemâle erdirdim' ayetini nazil buyurdu. Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor: Bundan sonra sizlere bir farz indirmeyeceğim. Sizlere artık farzları kemâle erdirdim.” (a.g.e., s.587/25).

Ebu Hureyre şöyle diyor: “Zilhicce’nin 18. günü olan Gadir-i Hum günü Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: 'Ben her kimin mevlası isem o halde Ali de onun mevlasıdır.' Böylece Allah da, 'Bugün sizlere dininizi kemâle erdirdim' ayetini nâzil buyurdu.” (Durr’ul-Mensur, 3/19 bak. ed-Din, 1315. Bölüm). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL