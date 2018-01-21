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‘Velayeti kabul eden mukarreb oldu’

Cenab-ı Hak, Resûlullah’a; İmamlar hakkında buyurdu ki: “Ey Muhammed! Ben; Ali, Fâtıma, Hasan, Hüseyin ve İmamları aynı nûrdan yarattım. Sonra onların velâyetini meleklere sundum. Onu kabul eden mukarreb (üstün) oldu. Ona karşı çıkan ise kâfir oldu”

21 Ocak 2018 Pazar 01:56
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‘Velayeti kabul eden mukarreb oldu’

Abdullah bin Ömer bin Hattâb’dan rivayetle;

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) şöyle buyurdu: “Mirac gecesi Allah Azze ve Celle bana şöyle vahyetti: ‘Yeryüzünde ümmetinin içinde kimi bıraktın?’

-Ve O bunu daha iyi biliyordu- Dedim ki: ‘Ey Rabbim, kardeşimi.’

Buyurdu ki: ‘Ey Muhammed! Ali bin Ebi Tâlib’i mi?’

‘Evet, ey Rabbim’ dedim.

‘Ey Muhammed! Ben yeryüzüne lutfedip baktım ve oradan Seni seçtim. Ben her zaman zikrolunduğumda Sen de Benimle zikredilirsin. Ben Mahmud’um ve Sen Muhammed’sin. Sonra yeryüzüne bir kez daha lutfederek bakıp onların içinden Ali bin Ebi Tâlib’i seçtim. Ve O’nu Senin vasin olarak karar kıldım. Sen peygamberlerin efendisisin, Ali de vasilerin efendisidir. Sonra O’nun ismini, isimlerimden birinden seçtim; Ben Â’lâ’yım, O da Ali’dir.

Ey Muhammed! Ben; Ali, Fâtıma, Hasan, Hüseyin ve İmamları aynı nûrdan yarattım. Sonra onların velâyetini meleklere sundum. Onu kabul eden mukarreb (üstün) oldu. Ona karşı çıkan ise kâfir oldu.

Ey Muhammed! Eğer kullarımdan biri nefesi kesilene kadar Bana ibâdet eder, sonra onları velâyetine karşı çıkmış olarak gelirse, onu ateşime atarım. Ey Muhammed! Onları görmek ister misin?’

‘İsterim ya Rabbim’ dedim.

Şöyle buyurdu: ‘Öyleyse biraz ilerle.’

Biraz ilerleyince Ali bin Ebi Tâlib’i gördüm. Sonra Hasan, Hüseyin, Ali bin Hüseyin, Muhammed bin Ali, Ca’fer bin Muhammed, Musa bin Ca’fer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve Hüccet-i Kâim’i gördüm. Mehdi onların içinde parlayan yıldız gibiydi.

Dedim ki: ‘Ey Rabbim! Kimdir bunlar?’

‘Onlar İmamlardır. Bu da Kâim (kıyam edici)dir. Helâlimi helâl edecek, haramımı ise haram edecektir. Düşmanlarımdan da intikam alacaktır. Ey Muhammed, O’nu sev, çünkü Ben O’nu seviyorum, O’nu seveni de seviyorum’ buyurdu.”

Ebu Basir’den rivayetle;

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam şöyle buyurdu: “Hüseyin bin Ali’den sonra dokuz İmam gelecek, onların dokuzuncusu kıyam edecek olandır.”

Ali bin Ebu Hamza’dan rivayetle;

Ebu Basir’in yanındaydım ve bizimle birlikte İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’ın kölesi vardı.

O dedi ki: “İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: On iki Muhaddes bizdendir. Benden sonraki yedinci oğlum Kâim’dir.”

O zaman Ebu Basir o köleye şöyle dedi: “Ben de şehadet ederim ki İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’ın kırk yıl boyunca bu sözü söylediğini duydum.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

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