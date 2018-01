Yalnız bırakılmaları onlara zarar vermez

Bir yahudinin sorusu üzerine Hz. Ali (a.s.) buyurdu: “Hidayet imamı on iki tanedir. Başkalarının yalnız bırakmaları onlara zarar vermez. Muhammed’in (s.a.v.) yeri Adn cennetinin en üstün yeridir. Ve Allah’a en yakın, en şerefli yerdedir. Muhammed (s.a.v.) ile on iki hidayet imamı birlikte olacaklardır”