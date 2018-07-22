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Yarının hüznünü bugünden taşıma

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Güven ve sağlamlıkla çalış. Arzulara kapılmaktan sakın. Yarının hüznünü bugünden taşıma. Eğer kalbini arzulardan boş tutarsan şüphesiz ciddi olarak amel edersin. Bugünün arzularını yarına taşımak sana iki açıdan zarar verir: İşlerini sürekli ertelersin ve bununla gam ve hüznünü artırırsın”

22 Temmuz 2018 Pazar 17:32
Yarının hüznünü bugünden taşıma

Resûlullah (s.a.a.) İbn-i Mes’ud’a şöyle buyurmuştur: “Emelini kısalt ve sabah olunca şöyle de: 'Ben akşama varamayacağım.' Akşama erince de şöyle de: 'Şüphesiz ben sabaha erişemeyeceğim.' Ben dünyadan ayrılacağım hususunda kararlıyım ve Allah ile görüşmeyi seviyorum.” (el-Bihar, 77/101/1).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a and olsun ki, gözümü her kırptığımda kirpiklerimin birbirine değmeyeceğini ve Allah’ın ruhumu alacağını zannettim.” (a.g.e., s.166/27).

Bu hususta İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Güven ve sağlamlıkla çalış. Arzulara kapılmaktan sakın. Yarının hüznünü bugünden taşıma. Eğer kalbini arzulardan boş tutarsan şüphesiz ciddi olarak amel edersin. Bugünün arzularını yarına taşımak sana iki açıdan zarar verir: İşlerini sürekli ertelersin ve bununla gam ve hüznünü artırırsın.” (a.g.e., 73/112/109).

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim dostlarından ayrılacağına, toprakta sükunet edeceğine, sonunda hesaba çekileceğine, geride bıraktıklarına ihtiyaçsız olacağına ve önceden gönderdiklerine ihtiyaç duyacağına yakîn ederse, arzularını kısa, amellerini uzun kılması yaraşır.” (el-Bihar, 73/167/31).

Yine İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Zühdün tatlılığını elde etmek için emellerinizi kısaltın.” (Tuhef’ul-Ukul, s.285).

İmam Bâkır (a.s.) da şöyle buyurmuştur: “Dünyadan arzularınızı kısaltarak (ahiret için) azık alın.” (Tuhef’ul-Ukul, 286).

Allah’tan gayrisine ümit bağlamamak konusunda Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurmuştur: Şüphesiz Benden başkasına ümit bağlayan her mü'minin ümidini mutlaka ve mutlaka keseceğim.” (Sahifet’ur-Rıza (a.s), 93/28).

Aynı hususta İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “(Her şeyden koparak) Sadece münezzeh olan Allah’a bağlan. Zira şöyle buyurmuştur: İzzetim ve celalime and olsun ki, Benden başkasına ümit bağlayan herkesin ümidini ümitsizliğe çeviririm.” (el-Bihar, 94/95/12).

Yine İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir insana ümit bağlarsa şüphesiz onu ululamıştır.” (a.g.e., 78/79/61). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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