'Yemekte Allah’ı çok anınız'

Yemek adabı konusunda Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Her kim iki göz kendine baktığı halde yemek yer de onu yemeğe davet etmezse dermansız bir derde düçar olur.” (Tenbih’ul Havatir, 1/47).

Yine şöyle buyurmuştur: “Mü'min, ehlinin (ailesinin) iştahıyla yer. (Ehlinin sevdiği yemekleri tercih eder). Münafık ise, ehli (ailesi) onun iştahıyla yer.” (el-Bihar, 62/291).

Bu hususta İmam Ali'nin (a.s.) bazı sözleri şöyledir:

“Her kim yemek yerken Allah’ın adını anarsa, yemekten şikayet etmeyeceği (zarar görmeyeceği) hususunda kendisine garanti veririm.” (Meheccet’ul-Beyza, s.12).

“Her kim yerken ve içerken ilk önce Allah’ın adını anar ve sonunda Allah’a hamd ederse asla kendisinden o yemeğin nimeti hususunda soru sorulmaz.” (Vesail’uş-Şia, 16/484/5).

“Yemeğe ilk önce tuz ile başlayınız, zira insanlar tuzda olan şeyleri bilselerdi onu denenmiş panzehirlere tercih ederdi.” (a.g.e., 16/520/3).

“Yemek yerken Aziz ve Celil olan Allah’ın adını çok anınız, yemek yemede aşırı gitmeyiniz. Bu da Allah’ın nimetlerinden biridir.” (el-Bihar, 10/95/1).

“Sıcak yemeği soğutunuz, zira Peygambere (s.a.a.) sıcak yemek getirilince şöyle buyurdu: Onu soğutunuz; Aziz ve Celil olan Allah sizlere ateş yedirmez. Bereket soğuk yemektedir.” (el-Kafi, 6/321/1).

İmam Hasan (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sofra adabı on iki tanedir ve her Müslümanın bunu bilmesi gerekir. Dört tanesi farz, dört tanesi sünnet, dört tanesi ise edeptendir. Farz olan dört tanesi şunlardır: Marifet, rıza, Allah’ın adını anmak ve şükür. Sünnet olan dört tane ise şunlardır: Yemekten önce abdest almak, sol tarafı üzerine oturmak, üç parmakla yemek ve parmaklarını yalamak. Edepten olan dört tanesi ise şunlardır: Önünden yemek, lokmayı küçük almak, güzel çiğnemek ve insanların yüzüne az bakmak.” (Vesail’uş-Şia, 16/539/1).

İmam Bâkır (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Her kim yemeğin kendisine zarar vermesini istemiyorsa acıkmadıkça yememeli ve midesini boş bırakmalıdır. Yemek yiyince Allah’ın adını anmalı, lokmayı iyice çiğnemeli ve henüz iştahı varken yemekten el çekmelidir.” (a.g.e., 16/540/3).

İmam Sâdık (a.s.) da şöyle buyurmuştur: “Yemekten önce ve sonra elini yıkayan kimseye başında ve sonunda bereket verilir, hayatta olduğu müddetçe refah içinde yaşar ve bedensel hastalıklardan güvende kalır.” (Meheccet’ul-Beyza, 3/6).

Necih şöyle diyor:

Hasan bin Ali’yi (a.s.) önünde köpek durduğu halde yemek yerken gördüm. Yediği her lokma kadar köpeğin önüne atıyordu. Kendisine şöyle dedim: “Ey İbn-i Resûlillah! Köpeği sofrandan kovayım mı?”

Şöyle buyurdu: “Onu kendi haline bırak. Ben, canlı bir varlık yüzüme bakarken yemek yediğim halde kendisine vermemekten hayâ ederim.” (Mustedrek’ul-Vesail, 8/295/9485). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

