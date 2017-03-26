Yeryüzü asla Hüccet’siz kalmaz

Ali b. Muhammed bin Cehm şöyle diyor:

Memun, İmam Rıza'dan halkın naklettiği şu rivayeti sordu: “Zühre yıldızı Hârut ve Mârut'un aşık oldukları bir kadın idi. Süheyl yıldızı ise Yemen'de vergi toplayan bir tahsildar idi.”

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Bu ikisinin yıldız olduğu yalandır. Bunlar suda yaşayan iki canlı idi. İnsanlar yanlışa düşüp o ikisinin yıldız olduklarını söylüyorlar. Allah, düşmanlarını kıyamete kadar parlayacak bir ışık haline asla getirmez. Ayrıca meshedilenler (şekli değiştirilenler) üç günden fazla yaşayamaz ve asla üremezler. Bugün yeryüzünde meshedilmiş (şekli değiştirilmiş) hiçbir canlı yoktur. Meshedilmiş diye meşhur olan maymun, domuz, ayı ve benzeri hayvanların kendisi meshedilmiş değildir. Allah'ın, tevhidini inkâr ve Peygamberi tekzip ettikleri için lanet ve gazap ettiği, o şekle soktuğu şeylere benzemektedirler. Hârut ve Mârut ise sihirden korunmak ve onu bozmak için insanlara sihri öğreten iki melek idiler. İnsanlara bu konuda bir şey öğrettiklerinde şöyle derlerdi: ‘Biz sadece imtihan aracıyız, sakın küfretmeyin.’ (Bakara/102). Ama bir grup sakınmakla emrolundukları şeyi kullanarak kâfir oldular, öğrendikleri şeyler vasıtasıyla karı-kocayı birbirinden ayırmaya çalıştılar. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: ‘Onlar Allah'ın izni olmadan onunla hiç kimseye zarar veremezler.’ (Bakara/102). Ayetteki izinden maksat da Allah'ın ilmidir.”

Muhammed b. Fazl şöyle diyor:

İmam Rıza (a.s)’dan sordum: “Acaba yeryüzü vâr olduğu müddetçe yeryüzünde bir İmam'ın olmaması mümkün müdür?”

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Hayır, böyle olduğu takdirde (yani yeryüzü İmam’sız kalırsa) yeryüzü ehlini dibe batırır.”

Ahmed b. Ömer şöyle diyor:

İmam Rıza (a.s)’dan sordum: “Acaba yeryüzü İmam’sız baki kalır mı?”

İmam Rıza, “Hayır” diye cevap verdi.

Bunun üzerine ben şöyle dedim: “Bize İmam Sâdık (a.s)'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Yeryüzü baki kalmaz; meğerki Allah kullarına gazap etmiş olsun.”

Bunun üzerine İmam Rıza (a.s) buyurdu: “Yeryüzü bâki kalmaz, bu takdirde ehlini yerin dibine geçirir.”

Süleyman b. Ca’fer Ca’ferî şöyle diyor:

İmam Rıza (a.s)'a sordum: “Acaba yeryüzü hüccetsiz kalır mı?”

İmam (a.s) buyurdu: “Yeryüzü göz açıp kapayıncaya kadar bile hüccetsiz kalacak olsa ehlini yerin dibine batırır.”

(Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh).