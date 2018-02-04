Yeryüzü asla İmam’sız kalmayacaktır

Hüseyn bin Ebu’l-Âlâ der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a şöyle arz ettim: “Yeryüzü hiç İmam’sız kalır mı?”

Buyurdu ki: “Hayır.”

Ebu Basir, İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’dan nakleder ki:

O şöyle buyurdu: “Allah yeryüzünü âlimsiz bırakmaz. Eğer böyle olmasaydı, hak bâtıldan ayrılmaz ve tanınmazdı.”

Ebu Hamza-i Somali der ki:

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam şöyle buyurdu: “Allah’a and olsun ki, Allah, Âdem aleyhisselam’ın vefatından bu yana yeryüzünü Allah’a hidayet eden bir İmam’sız bırakmamıştır. Ve yeryüzü Allah’ın hücceti olan İmam’sız kalmayacaktır.”

Ebu Hamza der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a şöyle arz ettim: “Yeryüzü İmam’sız olabilir mi?”

Buyurdu ki: “Eğer yeryüzü İmam’sız olsa parçalanıp yok olurdu.”

Muhammed bin Fazl der ki:

İmam Rıza aleyhisselam’a, “Yeryüzü İmam’sız olabilir mi? diye arz edince şöyle buyurdu: “İmam Ebu Abdullah aleyhisselam’dan bize rivayet ulaşmıştır ki eğer yeryüzü İmam’sız olursa, ehlinin üstüne çöker. Yeryüzü İmam’sız kalmaz, eğer kalsa parçalanıp yok olur.”

Ebu Herase der ki:

İmam Muhammed Bâkır (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Eğer İmam yeryüzünden bir saat çekilse; yeryüzü, halkı boğar ve tıpkı deniz gibi dalgalanır.”

Veşşâ der ki:

İmam Rıza aleyhisselam’a şöyle sordum: “Yeryüzü İmam’sız kalır mı?”

Şöyle buyurdu: “Hayır!”

Dedim ki: “Bize rivayet ulaştı ki eğer İmam’sız kalırsa Allah Azze ve Celle yeri insanların üstüne çökertir?”

Şöyle buyurdu: “İmam’sız kalmaz, aksi halde çöker.”

Ebu Ümare Hamza bin Tayyar der ki:

İmam Ebu Abdullah Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, o ikisinden biri mutlaka Hüccet olur.”

Ebu Ümare Hamza bin Tayyar der ki:

İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu: “Eğer yeryüzünde iki kişi kalsa o ikisinden biri mutlaka diğerine Hüccet’tir.”

Kerram der ki:

İmam Ebu Abdullah şöyle buyurdu: “Eğer halk iki kişi olsa, birisi mutlaka İmam’dır. En son ölecek olan İmam’dır. Bu da en son kalacak insan Allah Azze ve Celle’ye, ‘Beni Hüccet’siz bıraktın’ dememesi içindir.”

Hamza bin Tayyar der ki:

İmam Ebu Abdullah aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa birisi Hüccet’tir veya ikincisi Hüccet’tir.” (Burada tereddüt eden İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam değil de rivayet nakleden şahıstır).

Yunus bin Sadık der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Eğer yeryüzünde iki kişiden başkası olmazsa, onlardan birisi mutlaka İmam’dır.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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