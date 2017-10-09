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‘Yeryüzünde mutlaka bir İmam olur’

İshak b. Ammar, İmam Ca’fer’in (a.s.) şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Yeryüzünde mutlaka bir İmam olur, İmam’dan yoksun olmaz. Öyle ki mü’minler, dinin aslında olmayan bir şeyi dine eklemledikleri zaman, bu fazlalığı geri çevirsin ve bir şeyi eksilttikleri zaman, bunu tamamlasın”

09 Ekim 2017 Pazartesi 16:34
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‘Yeryüzünde mutlaka bir İmam olur’

Kuleyni, Usul-i Kâfi’de şöyle anlatıyor:

Davud er-Rakkî, İmam Musa b. Cafer aleyhisselâm'dan şöyle rivayet etmiştir:

“Allah'ın kulları üzerindeki hücceti (kanıtı) ancak İmam’ın varlığı ve tanınması ile gerçekleşmiş olur.”

Hasan b. Ali el-Veşşa şöyle rivayet etmiştir:

İmam Rıza (aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum:

“Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm) şöyle derdi: Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki hücceti (kanıtı) ancak İmam’ın varlığı ve tanınması ile gerçekleşmiş olur.”

Muhammed b. Umare, Ebu’l-Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir:

“Allah'ın kulları üzerindeki hücceti ancak İmam’ın varlığı ve tanınması ile gerçekleşmiş olur.”

Eban b. Tağlib şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm) buyurdu ki:

“Yaratılıştan önce, yaratılışla birlikte ve yaratılıştan sonra mutlaka hüccet (peygamber veya imam) vardı.”

Hüseyin b. Ebul-Âlâ şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’a dedim ki: “Yeryüzünde İmam’ın olmadığı bir zaman dilimi olur mu?”

“Hayır” dedi.                                                                   

Dedim ki: “İki İmam birden olur mu?”

“Hayır” dedi. “Olursa mutlaka biri susar.” (Hüseyin (a.s.), Hasan (a.s.) zamanında imamlık görevlerini ifa etmeden beklemiştir).

İshak b. Ammar şöyle rivayet etmiştir:     

Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum:

“Yeryüzünde mutlaka bir İmam olur, İmam’dan yoksun olmaz. Öyle ki mü’minler, dinin aslında olmayan bir şeyi dine eklemledikleri zaman, bu fazlalığı geri çevirsin ve bir şeyi eksilttikleri zaman, bunu tamamlasın.”

Abdullah b. Süleyman el-Amirî, Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:

“Yeryüzünde her zaman Allah'ın bir hücceti olur; insanlara helâli ve haramı öğretir, insanları Allah'ın yoluna davet eder.”

Hüseyin b. Ebu'1-Alâ, Ebu Abdullah (Ca’fer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir:

İmam'a dedim ki: “Yeryüzü imamsız kalır mı?”

“Hayır” dedi.
OKAN EGESEL

Son Güncelleme: 09.10.2017 18:17
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