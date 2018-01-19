Yeryüzünün en hayırlısı O’nun sülbünden

Davud bin Kesir er-Rıkkî’den rivayetle;

İmam Ca’fer Sâdık aleyhisselam’a şöyle dedim: “Sana feda olayım. Allah’ın, ‘O ilk ve önce gelenler var ya, işte Allah’a yakın olanlar onlardır’ (Vâkıâ, 11) sözü ne demektir?”

Buyurdular ki: “Allah halkı yaratmadan iki bin yıl önce zerr (kâlu belâ) alemindeki ilk misakta bunu söyledi.”

Dedim ki: “Bunu bana açıklar mısın?”

Şöyle buyurdu: “Doğrusu Allah Azze ve Celle halkı yaratmak istediğinde önce onları çamurdan yarattı. Ve onlar için bir ateş içine girmelerini emretti. O ateşe ilk önce giren Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) ve Emirü’l-Mü’minîn Ali, Hasan, Hüseyin, sonra birer birer dokuz İmam geldi ve onları taraftarları izledi. Allah’a and olsun ki, ilk önce gelenler onlardır.”

İbrahim el-Kerhî’den rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sadık aleyhisselam’ın yanında oturmuştum. O sırada içeriye Ebu’l-Hasan Musa Kâzım geldi. O daha çocuktu. Ayağa kalkarak onu öptüm ve tekrar yerime oturdum.

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam bana şöyle buyurdu: “Ey İbrahim! Bil ki benden sonraki İmam’ın budur. Bazıları bu konuda helak olacak, bazıları da saadete ulaşacaktır. O’nu öldürene Allah lânet etsin ve ruhuna azabı yağdırsın. Bil ki Allah Azze ve Celle O’nun sülbünden zamanında yeryüzünün en hayırlısını çıkaracaktır. O’nun adı ceddinin adıdır. O’nun ilminin ve hükümlerinin, vârisidir. O imametin kaynağıdır ve hikmetin başıdır. Beni Abbâs’ın cabbârı ona hasedden sonra onu öldürecektir. Ama Allah, müşrikler istemese de onun emrini tamamlayacaktır. Allah O’nun sülbünden on iki İmam’ın tamamlayıcısını getirecektir. İşte o Mehdî’dir. Onlara Allah kerametler bağışlamıştır. Ve mukaddes mekanda yer vermiştir. On ikinci İmam’ın zuhurunu bekleyen, tıpkı Resûlullah’ı kılıcıyla savunan gibidir.”

O sıra Ben-i Ümeyye’nin adamlarından biri içeri girdiği için İmam aleyhisselam sözünü kesti. Ben sonraları on bir kere İmam Ca’fer es-Sâdık’ın yanına giderek konuya devam etmesini arzu ettiysem de bunu başaramadım. Ertesi yıl O’nun yanına gittiğimde oturuyordu.

Şöyle buyurdu: “Ey İbrahim! O, şiddetli sıkıntılardan ve belâlardan korku ve açlıktan sonra taraftarlarının kalbindeki üzüntüyü giderecektir. O’nun zamanında yaşayanlara ne mutlu! Ve bu sözler senin için yeterlidir ey İbrahim!”

İbrahim-i Kerhi der ki: “Kalbimi bu kadar çok sevindiren ve gözüme ter getiren böyle bir sözü o ana kadar işitmemiştim.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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