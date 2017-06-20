Yetim malı yiyen onu öldürmüştür

(dünden devam...)

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

İmam Rıza (a.s.) şöyle buyurdu:

Yetim malının yenilmesinin haram olmasının sebebi: Birçok fesat ve zulüm olmasından dolayıdır. Birincisi; kim yetimin malını zulmederek yerse, gerçekte onun katline (öldürülmesine) yardım etmiştir. Çünkü yetim ihtiyacı olan, kendisini barındıramayan, kendisine ait bir şöhreti ve şahsiyeti olmayandır. Onu annesi-babası gibi barındırıp doyuracak kimsesi de yoktur. Bu yüzden onun malını kim yerse, gerçekte onu öldürüp fakirlik ve yoksulluğa sürüklemiştir. Oysa Allah, bu işten onları korkutup Kur’an-ı Kerim’de ceza ve azap bildirmiştir: “Ardlarında aciz ve küçük soy-sop bırakacağını düşünerek onlar için nasıl korkup üzüntüye düşerler. Yetimler için de Allah’tan korksunlar.” (Nisa/9).

İmam Bâkır (a.s) şöyle buyuruyor: “Allah, yetimin malını yiyenler için iki azap hazırlamıştır. Birisi dünyada, diğeri de ahirettedir.” Dolayısıyla yetimin malının haram kılınması, onu korumak ve müstakil yapmaktır (yani, kendi kendini barındırabilecek duruma getirmektir). Geride kalanları selametlikle saklamaktır ki, ta onun başına gelen, bunların da başına gelmesin. Nasıl ki Allah, burada azabı vaad etmiştir. Ayrıca, yetim büyüyüp anlar duruma geldiğinde intikam alma, düşmanlık ve kin güdecektir. Bu, fesat, fenalık ve birbirlerini yok etmeleriyle sonuçlanacaktır.

Savaştan kaçmanın haram olması: Dinde gevşeklik icat edip Resul ve adil imamı hafife almaya sebep olup düşmanlara karşı onlara yardım etmemelerine sebep olacaktır. Böyle olursa onlar, sonuçta davet edildikleri nübüvvete ikrar etmeyi, adaleti yaymayı, fesadı yok etmeyi, inkâr edeceklerdir. Böylece, düşmanların Müslümanlara karşı cesaretlenmelerine sebep olup ardından da esaret, katliam, Allah’ın dininin iptal olup ortadan gitmesine ve daha nice başka fesatlara sebep olacaktır.

Allah, hicretten sonra cahiliyet zamanı inanç ve amellerine bulaşmayı haram etmesinin sebebi: Bu dinden çıkmak, Hz. Peygamber ve Allah’ın hüccetlerine (imamlara) yardım etmemektir ve buna benzer fesatlar, hak sahibini haksız etmektir. Bu, sadece çölde yaşamasından dolayı değildir. Aynı şekilde, eğer biri dini tam olarak tanırsa cahiller gibi olmaya hakkı yoktur. Cahillerden olup onlara dönüşmesinden dolayı korku vardır. Çünkü ilmi terk ederek cahillere karışıp onlar gibi olmamasından emin değildir.

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