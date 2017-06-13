‘Zalimlerden hakkımızı ancak Allah alır’

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Temim bin Abdullah bin Temim el-Kureyşî, metindeki senetle Ebu Salt-i Herevî’den şöyle naklediyor:

Memun, bir gün İmam Rıza (a.s)’a şöyle dedi: “Ceddin Emir’ül Müminin Ali (a.s), hangi sebepten dolayı cennet ve cehennemi bölendir? Bu sözün manası nedir? Ben bunun hakkında çok düşünüyorum.”

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdular: “Ey emir! Baban, o da babalarından, onlar da Abdullah bin Abbas’tan, o da Resûlullah (s.a.a)’den, ‘Ali’yi sevmek imandır, ona kin gütmek ise küfürdür’ diye rivayet etmemişler mi?”

Memun; “Evet, rivayet etmişlerdir” dedi.

Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle buyurdular: “Cennet ve cehennemin bölünmesi onun sevgisi ve kini üzereyse o halde cennet ve cehennemi bölen de odur.”

Memun şöyle dedi: “Allah beni senden sonra hayatta bırakmasın ey Ebu’l-Hasan! Şehadet ediyorum ki sen, Resûlullah (s.a.a)’in ilminin vârisisin.”

Ebu Salt-i Herevî der ki:

İmam Rıza (a.s) eve döndükten sonra yanına varıp şöyle arz ettim: “Ey Resûlullah’ın evladı! Ona ne kadar güzel cevap verdin!”

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdular: “Ben onunla onun hüccet bildiği bir yolla konuştum. Oysa babam, babaları vasıtasıyla Emir’ül Müminin Ali (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyordu: Resûlullah (s.a.a) bana şöyle buyurdular: Ey Ali! Kıyamet günü cennetle cehennemi bölecek olan sensin; ateşe, ‘Bu adam bendendir (ondan geç) ve bu adam senindir (onu tut)!’ diye emredeceksin.”

Ahmed bin Hasan el-Kattan, metindeki senetle Hasan bin Ali bin Fazzal’dan, o da babasından şöyle rivayet ediyor:

İmam Rıza (a.s)’dan sordum: “Emirü’l-Mü’minin Ali (a.s), milletin hakimi olduktan sonra neden Fedek’i geri almadı?”

İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Biz öyle bir Ehl-i Beyt’iz ki, Allah-u Teala’nın kendisi bizi veli kılmıştır ve bizim hakkımızı da ondan başkası zalimlerden almaz. Bizler de, müminlerin velisiyiz. Onlar için hükmeden ve onların haklarını zalimlerden alanız ama kendi hakkımızı zalimlerden almayız.”

Kitabın yazarı Şeyh Sadûk (r.a) şöyle diyor: “İlel’uş Şerayî adlı kitabımda bu mevzu için birtakım hadis ve rivayetler tahriç ettim. Ama bu kitapta, yalnızca İmam Rıza (a.s)’dan rivayet etmekle yetindim.”

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