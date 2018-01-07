Zulüm onlar sayesinde silinecek

Hasan Basri’den rivayetle;

Cebrâil (a.s.), Resulullah’a (s.a.v.) nazil olarak şöyle dedi: “Ey Muhammed! Doğrusu yüce Allah, kızın Fatımâ’yı kardeşin Ali ile evlendirmeni emrediyor.”

Resulullah (s.a.v.), Ali’yi (a.s.) çağırtarak şöyle buyurdu: "Ey Ali! Alemdeki kadınların efendisi ve senden sonra en çok sevdiğim insan olan kızım Fatımâ’yı seninle evlendiriyorum. Sizin ikinizden cennet gençlerinin iki efendisi ile Benden sonra yeryüzünde kendilerine karşı çıkılıp kanlara bulanacak ve parlayan necibler olan evlâtlar dünyaya gelecektir. Allah, zulmü onlar sayesinde yeryüzünden silecektir. Hak onlarla ihyâ olacak ve bâtıl onlarla yok olacak onların sayısı bir yılın ayları kadardır. Ve İsa bin Meryem onların sonuncusunun arkasında namaz kılacaktır.”

Hasan bin Abbas bin Harîş’den rivayetle;

İmam Muhammed Bakır aleyhisselam, babalarından nakleder ki Emirülmüminin Ali aleyhisselam İbn-i Abbas’a şöyle buyurdu: "Her yılda bir Kadir gecesi vardır. Ve o gecede, o yılın durumu ile kazâ (ve kaderi) nazil olur. Ve bu iş, Resulullah’tan (sallallahu aleyhi ve âlih) sonraki veliler (İmamlarındır)."

İbn-i Abbas dedi ki: "Kimdir onlar ey Emirülmüminin?"

Şöyle buyurdular: "Benim on bir evladım olan imamlar ve muhaddeslerdir.” (On iki İmamın melekleri görmeyip, onlarla konuştuklarına delalet eden rivayetlerden biridir. Ve muhaddes, melekleri görmeden onlarla konuşan demektir).

Esbağ bin Nebâte’den rivayetle;

Bir gün Emirülmüminin Ali’nin (aleyhisselam) yanına gittiğimde onun düşünerek yere bir şeyler çizdiğini gördüm.

Dedim ki: "Ey Emirülmüminin! Yeri sevdiğin için mi çiziyorsun?"

Şöyle buyurdular: "Hayır! Vallahi, ne yeri ne de dünyayı bir an dahi olsa sevmedim. Ama benim düşüncem, benden olacak evladım hakkındadır. O, zulümle dolacak olan dünyayı adalet ve eşitlikle dolduracak olan Mehdi’dir. Onda hayret ve gaybet (kayboluş) olacaktır. Onun hakkında bazı kavimler sapıtacak, bazıları ise hidayete ulaşacaktır."

Dedim ki: "Ey Emirülmüminin! Bu hayret ve gaybet ne zamana dek sürecektir?"

Buyurdu ki: "Asırlardan bir bölüm kadar."

Dedim ki: "Bu mutlaka olacak mıdır?"

Şöyle buyurdular: "Evet, bu mutlaka olacaktır."

Dedim ki: "Ben o zamanı görecek miyim?"

Şöyle buyurdular: "Ey Esbağ! Sen o zamanı nerede görebilirsin ki? Onlar bu Ehl-i Beyt'in iyileri ile olan ümmetin seçkinleridir."

Dedim ki: "Peki ondan sonra ne olacak?"

Şöyle buyurdular: "Allah, istediğini yapacaktır. Şüphesiz Allah’ın iradeleri, hedefleri ve amaçları vardır.” (Muhammed b. İbrahim Numani, Gaybet-i Numani).

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