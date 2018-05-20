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1 litre süt 1 kilo yem almıyor

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin 1 litre süt sattığında en az 1.5 kilogram yem alması gerektiğini dile getirerek, "Buna göre üreticinin eline 1 litre süt karşılığında 1.89 lira geçmelidir. Oysa şimdi ortalama 1.38 lira, bazı yerlerde 1.05 lira. Yemin kilosu ise 1.26 lira" dedi

20 Mayıs 2018 Pazar 16:45
1 litre süt 1 kilo yem almıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,  21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan sağlığı için kıymetli bir ürün olan sütün hayvancılık sektörünün de en önemli lokomotif ürünü olduğunu belirterek, “2017 yılında ülkemizde toplam 20.7 milyon ton süt üretilmiştir. Süt üretiminde arz fazlasının önüne geçmek için tüketim ve ihracat artırılmalıdır” dedi.

Etin yolu sütten geçer

Süt hayvancılığının et hayvancılığının da temeli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, “Ana varsa dana vardır. Et hayvancılığının materyalini süt hayvancılığı sağlamaktadır. Üretici 1 litre süt sattığında en az 1.5 kilogram yem alabilmelidir. Buna göre üreticinin eline litrede 1 lira 89 kuruş geçmelidir. Üreticinin sattığı sütün ülke ortalaması litrede 1 lira 38 kuruştur. Litresi 1 lira 5 kuruştan süt satılan illerimiz bile vardır. Çiğ süt fiyatları artırılmalıdır. Bir kilo yem ise 1.26 lira” dedi.

Sektör için yapılması gerekenler

Bayraktar, sektörün istikrara kavuşması, sürdürülebilir bir üretime ulaşması için yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı: “Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için çiğ süt/yem paritesinin en az 1.5 olması için gereken tedbirler alınmalıdır. Hayvancılık destekleri artmalıdır. Son dönemde artan döviz kurları nedeniyle yem fiyatlarında önemli oranlarda artış olmuştur.  Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmeli, başta şap, brusella, tüberküloz olmak üzere birçok hastalıkla mücadele için bütçeden yeterli kaynak aktarılmalıdır.”

SELİM AYANOĞLU/ANKARA

Son Güncelleme: 20.05.2018 23:21
Anahtar Kelimeler:
SütYemHayvancılıkTZOBZiraatKöylüçiftçişemsi Bayraktar
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