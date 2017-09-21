Koç Holding kuruluşlarından Koçtaş, Türkiye'deki 42'nci, İstanbul'daki 12'nci mağazasını İstanbul Ümraniye'deki Emaar Square AVM'de açtı. Açılışa Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da katıldı.

CEO Çakıroğlu, buradaki konuşmasında, Koç Topluluğu’nun farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirterek, “Uzun vadeli bir bakış açısıyla tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya çalışıyoruz. İnovasyona, teknolojiye, Ar-Ge’ye, marka sahipliğine büyük önem veriyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz, her sektörde büyük yatırım fırsatları olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede şirketlerimizde ara vermeden, kararlılık ve cesaretle yatırımlar yapmaya devam ediyoruz" dedi.

10 bin kişiye ekmek kapısı

Koç Topluluğu'nun son 5 yılda kombine bazda 30 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdiğine işaret eden Çakıroğlu, şunları söyledi. "Aynı dönemde 10 bin kişinin üzerinde ilave istihdam sağladık. Çalışan sayımız 95 bini aştı. Şirketlerimiz Ülkemizin ihracatına her yıl daha fazla katkı yaparak liderliklerini sürdürüyorlar. Bugün de yeni bir mağaza yatırımımızın açılış töreni için bir aradayız. Koçtaş, Topluluğumuzun kurucusu Merhum Vehbi Koç’un ilk şirketlerinden biri. Doksanlı yılların sonlarına kadar toptan inşaat malzemeleri ticaretinde faaliyet gösterdikten sonra 1996’da Bornova’da ilk mağazayla perakende ev geliştirme sektörüne adım attı.”

HABER MERKEZİ